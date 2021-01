他誤入森林慘迷路！靠著「吃蘑菇」求生　苦熬18天奇蹟獲救

▲澳洲昆士蘭州58歲男子韋伯(Robert Weber)失蹤18天,奇蹟獲救,野外求生期間都靠著吃蘑菇維生。(圖/翻攝Twitter@QldPolice)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲昆士蘭州的58歲男子韋伯(Robert Weber)失蹤長達18天,24日奇蹟獲救。他表示,自己在森林裡迷路期間,都靠著飲用大壩水源、吃蘑菇維生。

綜合BBC、ABC與《第七頻道新聞網》報導,基爾基文(Kilkivan)議員佩雷特(Tony Perrett)與妻子24日上午9時發現失蹤多日的韋伯,「他當時坐在一棵樹下,對著我們揮手。我們過去這一周經過大壩很多次,所以看見他就在那裡時真的感覺很不尋常」。

韋伯原本要前往卡布爾徹(Caboolture),卻因路線不熟悉誤入森林深處,汽車甚至卡在農業道路的泥濘中,動彈不得,只好與愛犬待在車上等待救援。但是,他3天後發現飲用水喝光,就決定徒步離開,尋找新水源,卻不慎和狗狗走散,並且迷失方向。

昆士蘭警方過去1周在河流、茂密森林與陡峭坡地四處搜索,都未發現人跡,原本21日已宣布暫停空中與地面搜索。他們24日表示,韋伯獲救前都待在水壩旁,「躺在地上睡覺,喝著大壩的水,吃蘑菇維生」,雖然「受到惡劣天氣影響」,但身體狀況大致平安無恙,目前已經送醫安養,不過其愛犬至今仍未被尋獲。

Missing man, Robert Weber, was located this morning (Sunday January 24) near a dam around 9am by a property owner. https://t.co/jiwNQYhrVz pic.twitter.com/TpRBN77C6C