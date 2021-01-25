他誤入森林慘迷路！靠著「吃蘑菇」求生　苦熬18天奇蹟獲救

▲澳洲昆士蘭州58歲男子韋伯（Robert Weber）失蹤18天，奇蹟獲救，野外求生期間都靠著吃蘑菇維生。（圖／翻攝Twitter@QldPolice）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州的58歲男子韋伯（Robert Weber）失蹤長達18天，24日奇蹟獲救。他表示，自己在森林裡迷路期間，都靠著飲用大壩水源、吃蘑菇維生。

綜合BBC、ABC與《第七頻道新聞網》報導，基爾基文（Kilkivan）議員佩雷特（Tony Perrett）與妻子24日上午9時發現失蹤多日的韋伯，「他當時坐在一棵樹下，對著我們揮手。我們過去這一周經過大壩很多次，所以看見他就在那裡時真的感覺很不尋常」。

韋伯原本要前往卡布爾徹（Caboolture），卻因路線不熟悉誤入森林深處，汽車甚至卡在農業道路的泥濘中，動彈不得，只好與愛犬待在車上等待救援。但是，他3天後發現飲用水喝光，就決定徒步離開，尋找新水源，卻不慎和狗狗走散，並且迷失方向。

昆士蘭警方過去1周在河流、茂密森林與陡峭坡地四處搜索，都未發現人跡，原本21日已宣布暫停空中與地面搜索。他們24日表示，韋伯獲救前都待在水壩旁，「躺在地上睡覺，喝著大壩的水，吃蘑菇維生」，雖然「受到惡劣天氣影響」，但身體狀況大致平安無恙，目前已經送醫安養，不過其愛犬至今仍未被尋獲。

Missing man, Robert Weber, was located this morning (Sunday January 24) near a dam around 9am by a property owner. https://t.co/jiwNQYhrVz pic.twitter.com/TpRBN77C6C — Queensland Police (@QldPolice) January 24, 2021

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