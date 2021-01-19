　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南罹癌男舉40KG鐵架叫賣！站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

記者柯振中／綜合報導

天氣正質寒冬，許多人穿上了保暖的衣物。不過，台南夜市有個孤單的背影，穿著單薄的衣服，舉著超過40公斤的鐵架，佇立在人群中兜售食物，原來是罹患癌症的莊姓男子，受到生活所迫，必須外出賺錢生活、供養父母，境遇令人鼻酸。

▲▼罹癌男舉40KG鐵架叫賣。（圖／粉專「光線」授權提供）

▲罹癌男舉40KG鐵架叫賣，希望能賺錢讓父母看醫生。（圖／粉專「光線」授權提供）

莊姓男子批來許多餅乾、飲料、口香糖等物品，掛在鐵架上，總重量超過40公斤，接著捧在胸口，到台南各個夜市租攤位兜售，常常一站就是一個晚上，時間超過6個小時。

許多人認為，莊男這種行為，是否是受到集團控制？他則出面回應，由於他罹患癌症，70多歲的父親、60多歲的母親身體都有狀況，因此只能忍著病痛出來擺攤，「我是他們僅有的希望。」

▼罹癌男舉40KG鐵架叫賣，常常覺得快撐不住。（圖／粉專「光線」授權提供）

▲▼罹癌男舉40KG鐵架叫賣。（圖／粉專「光線」授權提供）

身上舉著超過40公斤的重物，莊男時常覺得快要無法負荷，但也只能笑臉迎人，想辦法賺更多錢，讓父母的醫藥費有著落。

對此，粉絲專頁「光線」整理，莊男擺攤的時間與位置如下：

星期一、二、五：大東夜市

星期三、六：武聖夜市

星期四、日：花園夜市

星期六、日中午2點到晚間6點：安平老街

►超可愛雙子星蝴蝶派450元→165元！

ET快訊
直擊唐吉訶德排隊人龍看不到盡頭　這些商品最多人買
「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光
獨／麥當勞開通「街口支付」　4門市搶先登場
「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？
戴資穎再出發！泰羽賽首戰直落二勝革通

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3大族語老師翻譯！門諾醫院推族語衛教影片　醫病關係更緊密

改善台南火車站排班秩序　計程車排班空位顯示資訊平台啟用

台南安定古寶無患子故事園區　春節八大主題開放民眾免費參觀

來自玉山的原聲天籟　23日晚用歌聲溫暖屏東

淨化春節治安　南警掃黑肅槍緝毒查賭成果曝

台南罹癌男舉40KG鐵架叫賣！站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

新北保大邀院長分享保健維他命　局長黃宗仁親臨現身為基層打氣

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

罷王成功韓國瑜桃園選市長？鄭文燦避談　邱奕勝支持者發聲

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

3大族語老師翻譯！門諾醫院推族語衛教影片　醫病關係更緊密

改善台南火車站排班秩序　計程車排班空位顯示資訊平台啟用

台南安定古寶無患子故事園區　春節八大主題開放民眾免費參觀

來自玉山的原聲天籟　23日晚用歌聲溫暖屏東

淨化春節治安　南警掃黑肅槍緝毒查賭成果曝

台南罹癌男舉40KG鐵架叫賣！站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

新北保大邀院長分享保健維他命　局長黃宗仁親臨現身為基層打氣

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

罷王成功韓國瑜桃園選市長？鄭文燦避談　邱奕勝支持者發聲

逛店民眾分享3點「購買秘訣」絕對賺！　台灣唐吉訶德開幕這樣買

新北刑大弄丟嫌犯百萬名錶　侯友宜下令嚴查：該法辦就法辦

新莊小客車衝對向車道　撞2機車想逃…熱心哥怒攔車：下來面對！

哈登讚籃網隊友「天賦最高」　願為KD犧牲：他是史上最佳之一

關西深夜槍響！小吃店2男爆衝突　他助陣「臀部大腿中3槍」送醫

疫情延燒！基隆開第一槍「七堵元宵煙火嘉年華」確定停辦

拜登新政府繼續挺台！擴大國際參與空間　推動軍售正常化

川普卸任前夕下令「取消入境限制」　拜登政府秒打臉：絕不解禁

用對這幾坪！居家驚現「整容級」效果　秒變百萬裝潢

全火鍋結束營業「取消Bye Bye Sale」　請支援收銀週邊這裡還能買

地方熱門新聞

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

為楊志良抱屈　桃園醫界大老發聲

新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

2022韓國瑜別來　罷王成功桃園人表態

台南市議會臨時會開幕

疫情升溫　桃園衛生局啟動4項措施

台南安定古寶無患子故事園區春節免費參觀

月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身

桃市府捷工局　遷入水利會舊大樓

桃園電動機車補助加碼　六都最優！

台南火車站計程車排班空位顯示資訊平台啟用

屏東愛文芒果產地傳要種電　果農組自救會

檢察長洪家原：環、檢合作遏阻環保犯罪

更多熱門

相關新聞

千萬BMW i8對決納智捷　男載女友試車睡著

千萬BMW i8對決納智捷　男載女友試車睡著

台南市佳里區18日上午7點半發生一起車禍，當時33歲林姓男子駕駛市價千萬BMW i8跑車載女友出門，不料開到佳南路睡著，失控衝到對向車道，逆向撞上路邊一輛納智捷S3轎車。事後，他擔心無照駕駛曝光，加上女友受傷，竟帶人逃離現場。

台中五寶爸存款800元　4家人沒幫忙

台中五寶爸存款800元　4家人沒幫忙

台南市議會臨時會開幕

台南市議會臨時會開幕

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想見媽媽一面！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想見媽媽一面！

台南北區住宅火警父女被救

台南北區住宅火警父女被救

關鍵字：

光線台南癌症孝子夜市擺攤影音

讀者迴響

熱門新聞

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

沈富雄斷言：黃捷兩邊的票接近

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

點180元鹽穌雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

鄭爽「找代孕反悔」韓網也震驚

鄭爽代孕風波扯出Angelababy！

公車到站前急剎…女乘客起身重摔慘死

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

更多

最夯影音

更多
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面