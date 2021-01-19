台南罹癌男舉40KG鐵架叫賣！站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

記者柯振中／綜合報導

天氣正質寒冬，許多人穿上了保暖的衣物。不過，台南夜市有個孤單的背影，穿著單薄的衣服，舉著超過40公斤的鐵架，佇立在人群中兜售食物，原來是罹患癌症的莊姓男子，受到生活所迫，必須外出賺錢生活、供養父母，境遇令人鼻酸。

▲罹癌男舉40KG鐵架叫賣，希望能賺錢讓父母看醫生。（圖／粉專「光線」授權提供）

莊姓男子批來許多餅乾、飲料、口香糖等物品，掛在鐵架上，總重量超過40公斤，接著捧在胸口，到台南各個夜市租攤位兜售，常常一站就是一個晚上，時間超過6個小時。

許多人認為，莊男這種行為，是否是受到集團控制？他則出面回應，由於他罹患癌症，70多歲的父親、60多歲的母親身體都有狀況，因此只能忍著病痛出來擺攤，「我是他們僅有的希望。」

▼罹癌男舉40KG鐵架叫賣，常常覺得快撐不住。（圖／粉專「光線」授權提供）



身上舉著超過40公斤的重物，莊男時常覺得快要無法負荷，但也只能笑臉迎人，想辦法賺更多錢，讓父母的醫藥費有著落。

對此，粉絲專頁「光線」整理，莊男擺攤的時間與位置如下：

星期一、二、五：大東夜市

星期三、六：武聖夜市

星期四、日：花園夜市

星期六、日中午2點到晚間6點：安平老街

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