紅衣女揹長槍逛夜市嚇壞眾人　她一臉無辜：剛買給小孩的玩具

記者林悅／台南報導

有網友1月17日晚上8時35分許在臉書社群貼文，指稱台南市安平區永華夜市有民眾帶玩具槍枝，引起民眾議論恐慌，市警四分局育平派出所到場，發現係1名陳姓女子帶孩子買玩具步槍後，順便逛夜市，不知會造成恐慌，惟此一行為已觸法，警方依社維法送辦。

▲陳姓女子帶玩具步槍逛夜市，引起民眾議論恐慌，被市警四分局依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，分局秘書室網路巡邏通報，指出在臉書爆廢公社有民眾貼文有人拿槍逛永華夜市，立即通報育平所派人前往處理。巡邏警網由巡佐周信榮與警員曾啟銘前往察看，於晚上8時50分在安平區永華夜市發現51歲陳姓女子攜帶疑似玩具步槍，警方詢問陳女為何帶「槍」，陳女表示，她剛帶孩子去玩具店購買玩具步槍（初步檢視相關構造為塑膠槍體、非氣體動力式，填裝塑膠BB彈之玩具槍）購買完後直接來逛夜市尚未返家，因擔心玩具槍遭竊，因此攜帶該玩具槍逛夜市，並不知這樣會造成恐慌深感抱歉。

警方認為陳女雖非故意帶玩具步槍來逛夜市意圖製造恐慌，惟此一行為涉犯社會秩序維護法第65條第1項第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」之規定，帶回究辦查處後，將全案依違反社維法移送裁罰。

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