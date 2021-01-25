櫻花蝦尬鮮蝦、扇貝！摩斯最新「海味珍珠堡」開吃　還有炸和牛款

▲摩斯漢堡農曆新年推2款新堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接農曆新年！人氣速食連鎖品牌「摩斯漢堡」強勢推出豪華春節限定新品，有櫻花蝦珍珠堡、起司和牛堡2種選擇，不管是櫻花蝦搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等海味，還是多汁的炸和牛肉排，通通罪惡到不行，且今年再加碼吃重磅回歸的「地瓜薯條」，以及全新魷魚丁，趕緊把握機會來嚐鮮。

▲地瓜薯條重磅回歸加碼吃全新金魷魚薯餅。（圖／業者提供）

摩斯打造全新新春限定新品「五福櫻花蝦珍珠堡」、「吉祥起司和牛堡」，其中，櫻花蝦珍珠堡選用屏東東港櫻花蝦拌入台灣米，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等罪惡海味，再夾入新鮮生菜及微辣蕃茄醬，口感豐富，而和牛堡則嚴選澳洲和牛肉進行油炸後夾進漢堡當中，搭配酸甜柑橘風味醬及生菜，最後淋上濃郁芥末起司醬，大口咬可是吃得到濃郁肉汁。

另，春節必吃的期間限定「黃金地瓜薯」也回歸了，使用台灣在地台農57號蕃薯製成，口感鬆軟香甜，絕對不能錯過，今年更加碼吃「金魷魚薯餅組」，整塊魷魚丁裹上麵包粉後油炸，搭配經典方塊薯餅，鹹香滋味讓人忍不住一口接一口，把握機會搶吃。

▲必勝客推新年限定「3珍海味團圓比薩」、「極品烏魚子干貝燒比薩」。（圖／業者提供）

除外，必勝客今年也推出新年限定澎湃「海味」，這一顆「3珍海味團圓比薩」選用酥脆干貝、火烤祕魯魷魚、新鮮蟳味柳，佐以金沙海鮮醬搭配明太子美乃滋，一次就能吃到雙醬口味，而另一款「極品烏魚子干貝燒比薩」，嚴選澎湖烏魚子搭配Q彈大蝦，同樣吃得到黃金干貝、祕魯魷魚，並淋上滿滿金沙明太子雙醬，每一口都充斥著滿滿海味，罪惡到不行。

3珍海味團圓比薩即日起至3月1日於全台門市限時販售、售完為止，而極品烏魚子干貝燒比薩1月26日起限店、限量登場，同樣售完為止。

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