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罕見亮相！　陸7枚「東風31AG核導彈」同框照曝

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▲中國7枚自研東風31AG核導彈罕見並排亮相。（圖／翻攝自央視，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

東風系列導彈一直以來都被大陸稱為「國之重器」。近日，陸官媒《央視》對火箭軍某洲際彈道導彈旅的報導中，作為該旅主戰裝備的東風-31AG型洲際彈道導彈再度亮相，7枚洲際導彈一字排開，畫面非常罕見。

東風31-AG一般指東風-31甲改核導彈，是中國自主研製的第二代固體洲際戰略核導彈，是解放軍火箭軍數型戰略核導彈武器之一。早在2017年解放軍建軍90周年閲兵時，東風-31AG就已經亮相過。在2019年的中國國慶70周年閲兵式上，東風-31AG又與東風-31A和東風-41一同亮相。

▲▼中國7枚自研東風31AG核導彈罕見並排亮相。（圖／翻攝自央視）

雖然東風-31AG的導彈相比東風-31A型性能提升都比較有限，但東風-31AG這種主戰裝備，在解放軍火箭軍洲際彈道導彈部隊的戰鬥序列中，從研發定位上看，堪稱是一件「承上啟下」的主戰裝備；而從裝備定位上講，又堪稱是一型性能最為成熟、戰鬥力形成最充分、可以「隨時拉出去就打」的裝備。

從東風-31AG和東風-41承擔的戰術任務與性能對比來看，二者加上東風-5B系列井射洲際彈道導彈，在解放軍火箭軍洲際彈道導彈部隊承擔的戰略核反擊任務中，可謂各有優勢，共同組成了解放軍火箭軍部隊的「大國盾牌」。

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