部桃護理師臉上全壓痕！1張「趴桌照」惹鼻酸　夫：我會照顧好兒子

▲原PO的太太是部桃護理師。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院近日爆發群聚感染，院內醫護人員除了要頂住疫情變化的壓力，還要面對社會輿論。部桃張姓護理師的老公日前發文表示，去（2020）年疫情爆發之際，太太義無反顧的重回職場第一線，「承受的壓力更是大家無法想像」，雖然現在士氣低迷，但他相信一定會雨過天晴，他會好好照顧兒子，「我以你為榮！」

原PO在臉書上發文表示，去（2020）年3月疫情大爆發，太太就選擇重回職場第一線，和團隊一同並肩作戰，至今已過一年，「看你們承擔全國五分之一確診者，疑似的病患甚至數不清有多少」，著實承受許多人無法想像的壓力，真的很感謝醫護人員的用心守護，才能讓台灣過上相對正常的生活。

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部桃近日爆發群聚感染，原PO比誰都清楚太太的心情有多複雜，因為除了看見同事確診，還要扛住「壓力輿論等，前線士氣更是低迷。」原PO感性說道，太太為了保護他和孩子，只能在外隔離，「我會好好照顧兒子，不用擔心，你也要照顧好自己」，一定會雨過天晴、會沒事的，「我以你為榮！」

▲去年疫情爆發，張姓護理師就決定重回第一線。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

此外，原PO也分享了太太的照片，除了臉部都是口罩壓痕，甚至還累得趴在桌上，令人十分心疼，但即便辛苦，愛妻仍舊會打起精神、努力抗疫，讓他直呼「老婆醫護人員我驕傲！」

貼文曝光後，不少網友紛紛淚讚，「每次看到這種畫面都眼眶泛紅」、「辛苦你們了，有你們真好」、「醫護人員很偉大，也包含他們的家人」、「感謝他們對大家的貢獻」、「辛苦醫護人員了，請你們繼續！不要氣餒」、「謝謝你們的付出」、「辛苦爸爸也辛苦媽咪了！加油，烏雲會走的」、「戴了一天口罩臉都勒成這樣，謝謝你們默默的手護台灣，有你們真好」。