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影／部桃危機過年最恐怖！醫撂話「高鐵該禁食」　交通部回應了

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日召開記者會，宣布5,000人立刻開始居家隔離，結束後安排採檢，引起社會熱議。醫師姜冠宇分析，最恐怖的時間點還沒到，搶先下重手不是沒有原因，希望高鐵能跟進捷運禁止乘客飲食。交通部表示，確實有請台鐵、高鐵研議加嚴規劃，之後會提報到指揮中心依據疫情判斷實施時間；高鐵另表示，會視指揮中心指引配合調整。

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，停止外援業務，院方22日證實內部確實有此訊息。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲部桃爆發疫情群聚，5,000人開始隔離。（資料照／記者沈繼昌攝）

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衛福部桃園醫院爆發院內感染，隨著確診者不斷增加，指揮中心24日晚間緊急召開記者會宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，約有5000人需要立刻開始居家隔離。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃醫院不斷傳出確診，醫護人員嚴陣以待。（資料照／記者林敬旻攝）

醫師姜冠宇說明，從指揮中心的最新公告來看，疫情確實變嚴峻了，但疫調匡列5,000人，搶先下重手，並非沒有原因。

姜冠宇預測，台灣還沒到最恐怖的時間點，「＃過年」，等到春節期間，民眾搭高鐵時，最好能夠提高警覺，「其實我認為，高鐵此時限制自由座。比照捷運不要開放脫口罩吃飯比較好。」

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲國內疫情嚴峻，隨即將迎接春節連假，交通部已請台、高鐵提出加嚴規劃。（圖／記者李毓康攝）

對此，交通部表示，確實有在研議大眾運輸防疫措施是否加嚴，已請台、高鐵提出加嚴規劃並提報到指揮中心，後續將依據疫情判斷來討論加嚴措施及實施時間。

針對車上是否禁食？高鐵表示，目前的做法是需保持社交距離或周圍人都有戴口罩，飲食完畢也需立刻戴回口罩，並配合政府防疫指引，後續相關防疫措施將視疫情發展及中央流行疫情指揮中心指引配合調整。

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