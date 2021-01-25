急診醫「一座新冰箱」寫出抗疫神文！　網讚爆喊滿分：護國等級

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

醫護染疫事件持續擴大，甚至延燒社區，搭上學測國寫題目「如果我有一座新冰箱」，急診醫師謝宗學就寫了一篇抗疫神文，內文提到，他希望真的有那麼一座超大冰箱，足夠存放至少4600萬劑疫苗，讓我國能渡過疫情危機。這篇文露出後，感動許多網友，大家也紛紛給出滿分評價。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」寫下短文，表示如果他有一座新冰箱，希望它有極低溫的冷凍功能，同時有不同區域的控溫裝置，這樣就能保存各種不同廠牌的新冠肺炎疫苗。

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他提到，「新冰箱的容量大到足夠存放至少4600萬劑疫苗，讓全台灣人民可以完整接種兩劑疫苗，產生足以對抗新冠肺炎病毒的抗體，達到群體免疫的效果，讓我的國家完全脫離病毒危機。」

▲疫苗示意圖，與本文無關。（圖／路透）

謝宗學也感性地說，現在抗疫戰爭仍未結束，還有漫長的挑戰需要克服，「我希望新冰箱保存的疫苗可以幫助國家渡過新冠肺炎的危機，也能保存這段時間和病毒作戰的回憶，這段和國人同島一命、防疫救國的紀錄，將是我一生中最珍貴的回憶，永生難忘！」

最後，他不忘幽默笑問，「強迫自己模擬學測，40分鐘內完成，這樣不知道可以拿到幾分？」而網友們看完超買單，紛紛大讚「謝醫師連學測作文都不忘本業」、「評審都被感動了，當然滿分」、「一定滿分，文筆也太好了」、「護國神冰箱的概念」、「學長好厲害，還能切中時事」、「好強的文筆！101分」。