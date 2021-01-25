「台灣射殺吹哨者」　邱淑媞哽咽：好可怕！民主之恥！

記者陳俊宏／綜合報導

台北市衛生局前局長邱淑媞日前發文，痛斥指揮中心防疫政策欠缺邏輯，引發外界正反意見論戰，已關閉臉書留言。她24日受訪時哽咽氣憤地說，民主不應該用暴力在處理吹哨者。民進黨副秘書長林飛帆則表示，「其實我真的滿慶幸，現在並不是國民黨在執政。」

▼邱淑媞出面受訪。（圖／東森新聞）

邱淑媞接受《東森新聞》訪問語氣激動表示，「一大堆民進黨的網軍都來攻打我」，「射殺吹哨者」發生在台灣是一件很可恥的事情，而且是民主之恥。

「我是一個手無寸鐵的民眾」，邱淑媞哽咽說，民進黨你們的號召力這麼強，「你們的警察在哪裡，你們的法官在哪裡，好可怕！執政黨去發動這麼大的力量，去踐踏一個吹哨者。」她透露，有人在撂眾人，說如果知道她家住在哪裡，「就要每天叫一群人去跟我打招呼。」

邱淑媞越講越委屈，之前她在臉書上檢討防疫，結果被不少網友質疑。而這一開戰讓她再提往事，說當年SARS是民進黨「放的病毒」害死和平醫護，這一句話可讓民進黨回嗆。

民進黨立委王定宇表示，沒想到一個不甘寂寞的邱淑媞，竟然想出來指導說嘴現在的防疫工作，想甩鍋給別人，難怪引起台灣全體人民公憤。林飛帆則說，看到邱的這些言論，包括大家的反應，「其實我真的滿慶幸，現在並不是國民黨在執政。」