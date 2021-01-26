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不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

地方中心／整理報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染持續擴大，中央流行指揮中心24日宣布，擴大回溯1月6日至19日出院病患、陪病者、同住者，估計有5000人需要居家隔離。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理各縣市被匡列需回溯名單。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所檢疫狀況。（圖／記者林敬旻攝）

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01:16更新

雲林縣：衛生局指出，截至25日18點整為止，針對桃醫確診案衍生出來的居家隔離者，雲林縣民有6人，其中兩人定居桃園並未返鄉隔離，另有2對夫婦（4人）在1月6日至19日期間曾到桃醫就醫並已回到雲林，已列入居家隔離對象，衛生局已展開疫調。

19:30更新

彰化縣：衛生局今(25)日下午已接獲中央及醫療院所通報4名部桃接觸者，均為列冊病人，其中3名為隔離，一名為自主健康管理，均已依中央規定安排採檢，依據目前部桃疫情進展，加強採行彰化縣醫院感控升級、縣內長照C級關懷據點的防疫標準持續加強落實，進入縣府所屬各單位即日起啟動實聯制入口管制。 

15：30更新

花蓮縣： 衛生局表示，接獲指揮中心通報，花蓮有6例被匡列個案，皆為部桃陪病者家人。

14：20更新

金門縣：衛生局指出，金門有2例被匡列個案，其中1人原為部桃病患，現已出院但仍留在台灣，已轉介居住縣市衛生局追蹤管理，另1人為其陪病者，回到金門工作，衛生局昨（24日）晚間已通知其進行居家隔離，2人目前皆無任何不適症狀，陪病者公司也於今日完成消毒。

12：55更新

宜蘭縣：衛生局表示，宜蘭有1例被匡列個案，該個案當初自部桃出院後，即住在當地，因身體又有不適，但部桃無法回診，且有家人住在宜蘭，轉至本縣醫院住院。

12：00更新

基隆市：2人擴大居家隔離，其中1名為部桃通知擴大追蹤需居家隔離民眾，1月13日從部桃出院，另1名是1月9日因女友住院有至部桃陪病，符合居隔條件，已進行居家隔離並回報CDC。

新北市：新北市政府表示，目前新北市接到通知有30位民眾需要居家隔離， 已即刻啟動居家隔離關懷。

苗栗縣：尚未接獲中央通知。

台北市：副市長黃珊珊表示，尚未接獲中央匡列者名單，不過約有40名從部桃轉出的病患、陪病者，目前都在專責病房管制中。

桃園市：指揮中心估計5000人需要居家隔離。

新竹縣市：2縣市尚未接獲中央通知。

台中市：衛生局表示，至今尚未收到中央通知有多少匡列回溯名單為台中人。

嘉義縣市：2縣市尚未接獲中央通知。

台南市：經CDC電話確認及Trace系統查詢，截至1月25日上午10點55分，台南市無部桃擴大回溯管理個案。

高雄市：衛生局統計目前居家隔離13人，居家檢疫5093人，以上不含部桃回溯匡列人數，目前尚未收到部桃匡列人數相關數據。

屏東縣：未中央接獲通知。

台東縣：目前居家檢疫有78人，根據戶籍地調查，需回溯居家隔離共2人，而目前2人不在台東，已在居住地桃園。

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