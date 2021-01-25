快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

▲趕快對發票！說不定可以提早領年終囉！ （圖／社群中心製）

社群中心／周偉承

提早領年終囉！兩個月一次的統一發票開獎又來了！本期千萬特別獎號碼是「77815838」，快翻出手邊的發票，說不定幸運兒就是你！另外，財政部也提醒，去年9、10月統一發票共開出10個特別獎（1000萬元）及16個特獎（200萬元），還各有5張沒人兌領，得主最晚3月5日前得現身領獎。

無人兌領的5張特別獎（1000萬元）發票，分別是新北市麥當勞點餐花費185元、新北市中和區全聯福利中心買鮮奶吐司與火龍果花了56元、桃園市桃園區成助茶買青茶花費35元、桃園市中壢區海口蔬菜水果平價中心買紅莧菜、杏鮑菇花了89元，以及台南市安南區統一超商買食品飲料42元。

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特獎（200萬元）部分也有5張還沒領，消費金額最小一張才50元，從家樂福花蓮店開出，購買品項包括優酪乳、洋蔥，以及美廉社板橋仁愛店開出的94元蘋果調味乳發票。

另有2張特獎未領發票，是台中巿北屯區昌平門市一家統一超商開出的203元飯糰、關東煮與麥香紅茶發票，以及台中市大甲區統一超商蔣公門市開出的1004元資訊產品與鮮乳發票。

▲109年9、10月統一發票1,000萬元特別獎未兌領清冊。（記者陳依旻製表。）

有一張中獎發票是在金石堂網路書店開出，花了309元買「學會改變」書籍加運費，幸運中大獎，得主至今也還未現身；財政部呼籲得主，這張中獎屬於雲端發票，已儲存在金石堂會員載具中，務必留意，別錯失獎金帶來的改變機會。

