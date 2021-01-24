33化兵群赴部桃消毒登路透社「本週精選照」　並列拜登就職典禮

▲33化兵群赴桃園醫院執行消毒任務，照片登上《路透社》本週精選照。（圖／翻攝自路透社臉書）



記者陶本和／台北報導

部立桃園醫院醫護染疫擴大，陸軍六軍團33化兵群日前進駐，執行消毒工作。值得注意的是，《路透社》本週精選的20張精選照片中，有一張就是我國33化兵群整裝消毒的照片，而同時入選的，還有美國總統拜登（Joe Biden）正式就職等。

33化兵群19日接獲中央疫情指揮中心申請，下午便進駐桃園醫院執行消毒作業。當天下午，在指揮官龔龍峰上校帶領下，出動3.5噸載重車、氣霧式消毒機及手持式噴瓶等裝備，針對院內轉院病患可能接觸的隨身物品及轉院車輛實施消毒。

在人員完成任務後，33化學兵群官兵也分組進行人員消毒作業，包括人員頭部、手部及衣物，以確保防疫工作滴水不漏。

特別的是，《路透社》本週精選的20張精選照片（Photos of the week）中，有一張正是我國33化兵群官兵，在執行消毒工作前的整備照片。照片附圖寫道，「在台灣的桃園部立醫院，發現了新冠肺炎染疫狀況，官兵們準備噴灑消毒劑」。

值得一提的是，《路透社》本週所挑選的20張精選照片中，除了33化兵群外，其他照片包括本周備受全球矚目的拜登就職典禮，以及川普卸任的相關活動。

▼33化兵群日前赴桃園執行消毒任務。（圖／軍聞社提供）



事實上，陸軍33化兵群不只是執行桃園醫院消毒作業，為圍堵病毒進入社區，他們在21日也派遣兵力，前往桃園地區進行消毒，針對特定鄰里社區噴灑漂白水及消毒劑。

在裝備準備上，包括：背負式消毒器10具、MD-105重型消毒車2輛、MDS-106輕型消毒器1具等裝具。他們在龔龍峰帶領下，與環保局、清潔隊合作，針對桃園八德區高城、高明及永豐等相關鄰里消毒。

在消毒的過程中，不少居民走上街為官兵喝采、加油打氣，紛紛高呼：「讚！」、「阿兵哥你們辛苦了！」、「謝謝你們保衛家園！」、「有你們真好！」

▼33化兵群日前赴桃園執行消毒任務。（圖／軍聞社提供）

