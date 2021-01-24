看醫生被酸語歧視！施景中揭醫院現況　中壢人不分了：都是桃園人

▲網友不分縣市，齊心挺桃園人對抗病毒。（圖／記者沈繼昌攝）



記者黃可昀／綜合報導

部桃發生群聚感染後，部分人士開始對桃園人或醫護人員抱有偏見，台大名醫施景中站在醫護的角度吐露心聲，他發現「其實差別和歧視是真的在默默產生中」，但他相信這只是少數人的狀況，大部分的人還是目標一致，站在同一陣線對抗病毒，「我真的慶幸活在現在的台灣」。

施景中在臉書表示，他這兩天聽學弟說，有來自桃園的病人到醫院掛號，結果被隔壁的病患嫌棄，還向櫃檯人員抱怨「你們這個（桃園病患）不用擋住嗎？」由此可見有些人已經存在不合理的歧視眼光，即便這種人只是極少數，但仍對患者、醫護人員還有桃園人產生殺傷力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也自嘲自己原本像是「暴民」，抨擊政策不合理，疫情控管的不夠好，但放眼全球現況，「現在COVID-19全球近億人染疫，死亡人數已近台北市總人口，而台灣目前還僅800多人染疫，死亡人數保持個位數」，在這種狀況下，真的已經沒有什麼好對立、抱怨的了，該慶幸自己活在台灣，人民齊心對抗病毒才有現在的安定生活。

▲衛福部桃園醫院。（資料照／記者沈繼昌攝）



施景中文末提到，他在部桃工作的學弟醫師「今天已經多次採檢陰性了」，大家都替他鬆一口氣，也為對方近日來的憔悴消瘦感到不捨，但學弟仍精神飽滿地說，「報告施P及各位OB（婦產科醫生）們，我是橄欖球員，我欣然接受並面對各種挑戰！」另一名桃園的婦產科醫生也附和，「現在該我們醫院忙了，等等要開重大應變會議。」他感慨地說，我們總會熬過這段艱難時期，多年後再回頭看，「我們一定會懷念這一段大家顛簸行進、互相扶助的苦日子」，現在能平安活著就已經是最大幸福。

網友回應，「看到護理師士氣低落，好難過，希望大家都好好的」、「大家都是臺灣人還分」、「中壢人這種時候不會分你我 ! 桃園人挺桃園人」、「我是中壢人，當然也是桃園人，大部分人不會搞切割的。」