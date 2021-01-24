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跨病房感染「全大樓都是紅區」！專家曝病毒來源：進社區就難搞了

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午已有多位患者透過民間或消防局救護車協助轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

部立桃園醫院傳出群聚感染事件，已累計15例，其中2例為12A病房出院患者及其家屬。（圖／記者沈繼昌攝）

記者謝承恩／台北報導

部桃醫護群聚感染再增2例，為出院患者及其家屬，感染源不明，現階段也無查出與染疫醫護人員是進一步接觸。感染科專家指出，部桃的感染範圍比想像中大，是橫跨9B到12A的跨病房感染，加上還沒有找到感染源，很可能在公共區域早就受到環境汙染，目前範圍不該只鎖定12A，而是「整棟大樓就該列為紅區。」

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎受訪指出，目前院內感染並不是「面對面、飛沫或接觸」才會感染，這次2例本土案件是出院後確診，且同12樓的醫護人員一採陰，還不確認是在哪裡感染，但不排除環境裡面也可能早就被汙染。

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「你說他是綠區的病房的患者，但還是有可能到處移動，到公共空間像是電梯按鈕、門把等地方接觸到病毒，其他病房也會有機會受到汙染，現在整棟樓都應該列為紅區。」李秉穎說明，現在指揮中心召回醫護人員進行二採，是有必要的，但也可能篩檢出的結果是陰性，又或者病毒早已進到社區，後者是最難搞的狀況。

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李秉穎受訪時說明，整棟大樓很可能公共空間已經受到汙染，應該全數列為紅區戒備。（圖／記者呂佳賢攝）

至於中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，發生確診病患的病房不太可能是經由醫院空調感染所致，「不然各家醫院早就完蛋，大家都是用中央空調，疫情就爆掉了。」他判斷這兩例本土還在疫調中，認為「人的問題大於環境問題」，要根據疫調看看醫護人員是否有跟患者有接觸，或是照會時是否有到感染區去？

而同一棟樓層的醫護人員，根據一篩結果皆為陰性，黃高彬說明「這就代表潛伏期還在，病毒量還沒到，一篩的時候可能還沒有發病，所以現在要重新匡列起來進行二篩。」李秉穎也補充，目前指揮中心就是採行擴大採檢，在疫調足跡還沒有出來之前，很難做進一步的推斷。

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