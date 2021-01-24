部桃群聚擴大「遭疑是疫苗太晚」　陳時中：就算去年開打，也還沒防禦力

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院感染持續擴大，有醫師認為這次防火牆不只一點縫隙，是政策上的大錯誤。對此，指揮官陳時中回應，用大錯誤形容有點言重，我不希望變成大錯誤，如果有人期待變那樣，大可不必。另外，也有人質疑是疫苗太晚施打，可能不會有這次群聚。陳時中也直回「就算去年底開打，現在也還沒有防禦效力。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

部立桃園醫院目前累計15例本土病例，有醫師認為，這次院內感染擴大到社區，不是指揮中心認為的小縫隙，是政策上的大錯誤；前立委孫大千也質疑，如果去年底新冠肺炎疫苗順利進來台灣正式施打，可能不會有這次的院染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳時中也一一回應社會言論。他說「如果要用大錯誤形容，我覺得言重了，我不希望變成大錯誤，如果有人期待變成這樣，大可不必。」

而針對新冠肺炎疫苗，陳時中也表示，疫苗絕對不會在去年底開打，上次談判細節如果可公開，未來一定會公開，但就算今年疫苗開打，疫情也還是一樣，美國和英國也還在升溫，以色列有近3成有接種疫苗，但疫情也還未停，所以就算台灣去年底開打疫苗，1月多也還沒產生防禦力。

陳時中強調，疫苗固然是一個希望，但如果把全部希望壓在疫苗，忽略基本防疫，可能會造成更大的破口，「我們需要步步為營，也會透過多個管道購買疫苗，持續跟廠商洽談，有信心可以取得一定數量的疫苗。」對於疫苗何時開打？陳時中則表示，COVAX有些疫苗會比較早一點，不過還沒有確切時間。