新竹失蹤少女說要回家！「換媽失聯」傳訊不讀不回…警找不到人

▲新竹驚傳少女失蹤。（圖／翻攝「新竹大小事」）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹一名16歲少女15日到學校上課後，便沒有再回家，失蹤至今已超過一周，讓親友急得上網尋人，表示少女失蹤前疑似有「認識男孩子」，警方接獲家屬報案後，已進行手機定位緊急協尋。而少女則在師長的勸導下，傳訊給媽媽，但少女母親一直未讀，警方上門找人也未果，目前仍未與少女母親連繫上。

稍早校方透露，曾與學生取得聯繫，少女稱在一位阿姨家，暫時不想回家。據了解，少女經師長百般勸導，因為她未成年的關係，可能會害了協助她藏匿的同學、朋友，這才答應傳訊給媽媽說晚上會回家，但是LINE中媽媽一直未讀。警方以電話聯繫少女母親也未接通，上門找人也沒在家，截至目前仍未與媽媽聯繫上。

回顧事發經過，一名網友在臉書社團「新竹大小事」中PO文，好友的16歲女兒15日離家後便失蹤，至今仍未返家，母親已報警處理，同時也曝光少女長相，指出少女鼻子上有顆小黑痣。少女母親曾透露，女兒失蹤前疑似認識一名男子，「不知道是不是男朋友，就是怕是因為那個男孩，她才離家出走、才逃家，現在連上課都沒有上課。」警方21日中午接獲少女母親報案，已請勤指手機定位緊急協尋。

▲親友一度PO文尋人。（圖／翻攝「新竹大小事」）