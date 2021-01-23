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懷疑舅舅侮辱女友！狂毆傷重陳屍陽台3天 狠心情侶下場出爐

▲桃園市白姓男子前年7月間懷疑舅舅吳姓男子對女友有逾矩輕薄行為，竟持吸塵器塑膠管毆打成傷，3天後發現陳屍陽台趕緊送醫早已死亡多時。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市白姓男子前年7月間懷疑舅舅對女友有逾矩輕薄行為，竟持吸塵器塑膠管毆打成傷，3天後發現陳屍陽台。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市白姓男子在2018年7月間，因懷疑舅舅吳姓男子對其趙姓女友有逾矩輕薄行為，質問後竟持吸塵器塑膠管毆打，未料，3天後發現舅舅倒臥陽台早已無呼吸心跳，趕緊送醫急救仍回天乏術，趙女則趁機將吸塵器塑膠管丟棄企圖湮滅證據。桃檢依傷害致死、湮滅證據將2人起訴；地院法官則以白男坦承毆打舅舅，卻無法證明吳男頭部傷勢從何而來，法官審結依傷害致死罪嫌將白男判處10月有期徒刑，趙女依湮滅證據罪判處拘役20天，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，白姓男子與吳姓舅舅同在桃園市中壢區中園路租屋居住，由於吳男年紀稍長，其父母與兄長早已不在人世，生活起居均由白男負責照應，白男媽媽亦即吳男的姊姊，早於2003年5月出境後未再入境台灣，也與吳男失聯至今。

2018年7月9日晚間8時許，白男懷疑舅舅吳男對其趙姓女友有輕薄踰矩行為，白男質問後竟持吸塵器塑膠管痛毆舅舅，未料事隔3天在同月11日上午9時許，發現舅舅倒臥在陽台上早已無呼吸心跳，趕緊通報119將送醫急救但仍回天乏術，警方據報後發現吳男身體與頭部多處有瘀傷，調查後懷疑同住的白男涉嫌重大，另趙女聽聞吳男死亡後，竟在警方未蒐證前，將涉案凶器塑膠管丟棄在社區資源回收箱企圖湮滅證據。

檢方偵訊後將白男與趙女依傷害致死、湮滅證據罪提起公訴，白男偵訊時坦承曾以塑膠管毆打舅舅雙臂等處，但有買藥膏讓他擦用與服用，隔天上午還幫舅舅購買中餐與檳榔，舅舅突然死亡與其沒有關係；檢方相驗時查出，吳男經法醫解剖鑑定為體表多處瘀傷、頭部受傷導致顱內右側硬腦膜下腔出血致死。

趙女則供詞不一，因無現場目擊者，檢警查出，吳生前有慢性酒精中毒、行動也不便，除手臂傷勢外，其頭部等處則為舊傷，與白男毆打時間並不相符，難以證明是跌倒意外或其他原因造成，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴。

地院法官審酌白男僅因細故，在未經查證之下，竟持塑膠管毆打親生舅舅致死，姑念其犯後坦承罪嫌，且獨自照料吳男，且是目前吳在世唯一可聯繫親屬，依傷害致死罪判處他10月有期徒刑，趙女依湮滅證據罪判處拘役20日，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案還可上訴。

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