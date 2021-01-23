桃園新屋千坪回收場深夜大火　打火兄弟10小時馬拉松灌救滅火

▲桃園市新屋區一處資源回收場22日晚間傳出大火，消防人員灌救滅火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區赤欄里一家資源回收場22日晚間傳出大火，因火場堆積大批易燃回收物品，火勢延燒迅速，由於現場風勢強勁，消防人員在場方四周多處拉起水線灌救，大火延燒至23日清晨7時許才被撲滅，初步調查並無人員傷亡，但現場2棟鐵皮建築已燒毀，損失與起火原因仍在調查中。

▲桃園市新屋區一處資源回收場22日晚間發生大火，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，位於新屋區赤欄里一家資源回收場，22日晚間9時30分傳出大火，消防局第二大隊立即派出消防人員與車輛趕往灌救，因火場堆置都是回收易燃物，火勢在強風助長下一發不可收拾，大火照亮附近夜空，消防局總計出動225名消防人力、76輛各式消防車加入滅火行列。

▲桃園市新屋區一家資源回收場22日晚間發生大火，消防人員拉出水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

火勢延燒至23日1時許被控制，但殘火仍延燒至清晨7時許被完全撲滅，現場2棟鐵皮建築被燒毀，燃燒面積約5000平方公尺，所幸清點火場時未發現有人員傷亡，至於起火原因與損失仍在調查中。

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