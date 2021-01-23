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意外超前部署原因曝！桃園仲平黃昏市場　案882足跡未公布就大消毒

▲桃園仲平黃昏市場，案882足跡未曝光前即已消毒

▲桃園仲平黃昏市場，進去的民眾和攤商規定都要戴口罩。（圖／記者陳雕文攝）

記者楊淑媛／桃園報導

繼公布案863和864在不知染疫前，於1月13、16日曾到桃園區南門市場採買後，中央流行疫情指揮中心22日再度公布確診個案882，在1月19日、20日有到桃園仲平黃昏市場購買晚餐食材，引發此期間到過兩市場民眾恐慌。仲平黃昏市場指出，由於他們和先前遭足跡匡列的「南平市場」距離不遠，獲悉染疫市民有到過南門市場後，仲平市場即主動進行全面清潔消毒作業。

▲桃園仲平黃昏市場，案882足跡未曝光前即已消毒

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▲桃園仲平黃昏市場，實施高標準防疫措施。（圖／記者陳雕文攝）

據指出，位於桃園區南門里的南門市場是桃園人的老市場，也是區內居民主要的消費市場，該市場有400多攤商，每日進出採買民眾相當多，因此發生案863和864在不知染疫前，曾於1月13、16日到南門市場採買後，南門市場即於20日停業一天並進行全面大消毒。

由於仲平黃昏市場距離南門市場很近，仲平市場管理中心23日說，當他們獲悉南門市場有不幸染疫的市民朋友前往採買後，仲平市場也加強防疫措施，在22日一早即進行全面大消毒，進入市場的每個入口並貼出防疫公告措施，表示該市場每三天全面大消毒，進去的民眾和攤商規定都要戴口罩，保護自己也保護他人。

攤商表示，市場人潮明顯遽減，大家都暗暗叫苦，期以高標準防疫措施，喚回買氣。

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