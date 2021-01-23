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「交通跟越南一樣」櫻花妹來台傻了　住台8年日人反擊：從未失望過

▲日本妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲日女友對台灣市容與交通，感到很失望！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

一名日本妹為愛來台，但只住了半年時間，卻對台灣美好的印象，給予「失望」的評價，理由包括醜陋市容與充滿三寶的交通。文章引發討論，讓長住台灣的「日本人的歐吉桑」深感不公，反大讚「這8年當中遇到很多不好、不愉快、不希望的事情，但是連一次都沒有對台灣失望的！」

本站報導《原本很哈台灣！日本女友來住半年就因「2理由」幻滅》，有一名台男透露，日本女友還沒來台前，認為我們的科技業很發達、教育水準很高、防疫也很成功，因此非常期待來台展開新生活。

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去（2020）年，女友也順利申請到工作簽，目前與原PO甜蜜同居中，不過才體驗短短半年，女友卻直言住在台灣「還滿失望的」，首先是市容方面，明明是精華地段，卻夾雜「掉漆破舊鐵皮的老房子」，與她想像中，整齊、現代、乾淨的模樣，簡直是天差地遠。

第二則是交通，女友表示，「跟我之前去越南旅遊的經驗差不多」，駕駛與騎士沒禮讓行人，或是一堆機車直接騎在人行道上。女友心驚回憶，某次要過馬路，以為機車會先禮讓她，結果對方卻是直接衝過去，「距離近到她的包包還被撞到」，險些出車禍。

▲▼頂樓加蓋,鐵皮屋,危老建築,火警,逃生不易,都市更新,夏天炎熱。（圖／記者湯興漢攝）

▲鐵皮屋是街景殺手！（示意圖／記者湯興漢攝）

文章曝光後，讓深愛台灣的網紅「日本人的歐吉桑 」給予不同看法，他轉述一句經典名言，「最終能生存下來的物種，不是最強的、也不是最聰明的，而是最能適應改變的物種」，接著不禁感慨，「我個人覺得日本人是最不能適應變化的民族...」

日本人的歐吉桑分享自我見解，「我跟這日本女生的最大的差異，就是對台灣的尊重的，我很尊重台灣，所以我有盡量適應台灣，但是如果我們沒有尊重也沒有很喜歡台灣的話，我也可能不能接受台灣的很多不好的事情。」

住在台灣8年，日本人的歐吉桑強調，確實遇到很多不好、不愉快、不希望的事情，「但是連一次都沒有對台灣失望的」，他也舉例，日前去台中赤崁頂賞美景時，看到了很多垃圾，一看到就有點失望，「但過了幾秒後就開始找解決方法。」

針對市容部分，日本人的歐吉桑認為，「日本的市容是真的很好看， 但是不會給我活著的感覺，讓我覺得我是簡直像機械城市的齒輪的感覺。」相比台灣，日本人的歐吉桑說，「有不好看、很舊的房子不少，這是事實的...但是市容裡面的內部的家庭才有台灣的魅力跟美麗」，反而很吸引他。

這篇力挺台灣的貼文曝光後，讓一票網友喊話，「日本排他性比較高，台灣融合性比日本強，應該是這麼說吧」、「到國外要去理解當地的文化差異，多用欣賞的角度看待，這是一種尊重」、「每國各有特色，日本給人乾淨市容好 人也客氣，時間久了才知人的客氣都於表面」、「就往更美麗的都市與國家努力吧，台灣日日改變，總有一天也會乾淨美麗」、「市容跟交通進步的空間還很大啊，這是真的」、「不同文化、不同環境，只需要認識不一定要喜歡，到全世界都一樣」。

▼台灣三寶無所不在。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

「日本女友來台工作！半年後「2大問題」纏身：對台灣超失望」 https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=885954 最終能生存下來的物種，不是最強的、也不是最聰明的，而是最能適應改變的物種。 我看到了這...

日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん發佈於 2021年1月22日 星期五
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