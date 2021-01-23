原本很哈台灣！日本女友來住半年就因「2理由」幻滅

▲鐵皮屋已成一種變相的台灣都市美學，甚至有國外學者會特地當成專題研究。（圖／記者黃可昀攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣、日本2國間許多人會透過交換學生的機會交流，甚至畢業後也就此紮根生活，2011年日本大地震後，日人因受到台灣巨大的救災捐款，對台友好程度更升溫，不過有網友提出，他的日本女友來台後對市容及交通感到失望。

原PO 20日在Dcard發文指出，他和日本女友在韓國讀大學時相識，畢業後各自回國談遠距離戀愛，直到去年女友才為了他申請工作簽證到台灣，原PO女友認為台灣科技業發達、教育水準高、防疫也成功，其實印象很不錯，但實際住了半年後卻覺得有點失望。

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▲網友在DCARD發文。（圖／翻攝自DCARD）



原PO女友來台後觀察發現，台灣不管在巷弄間還是精華地段，到處都有「掉漆破舊鐵皮的老房子」，對於這點原PO也認同，表示「老房子沒有錯，重點是要懂得如何維護他」，並舉例歐洲、日本隨處可見百年老屋，但市容卻不一定難看。

原PO女友另提出交通問題，她覺得台灣汽、機車完全沒有在讓行人，「跟之前去越南旅遊的經驗差不多」，就算斑馬線上已經一堆行人在走，還是有機車直接衝過去，汽車也會緩緩向前開，有次自己也差點因此發生意外。

原PO也希望大家不要誤解女友有意想「黑台灣」，只是因為她當時抱著很高的期望，真正體驗發現有差距。

不少網友看了文章，也認同這2點確實需要改進，「台灣交通是出了名的可怕...違規成癮還會覺得別人遵守規則很奇怪」、「我們的國人多半是用怕被罰的心態來面對，而不是本身的公民素養累積的，這點跟日本真的有差！」、「非常有感，身為台灣人自己都受不了這兩點」、「交通真的很扯」。

▲台灣多數地區沒有規劃管理招牌，也形成一種特色。（圖／記者張一中攝）



但也有網友認為這才是台灣的獨特之處，得到不少人支持，「我覺得舊舊的老房子、五顏六色的招牌才是台灣的特色，為了市容把台灣特色抹去了真的很難過」，「說實在的，台灣的房子常常是因為下雨而就很容易舊、髒，但日本歐洲國家相對乾燥，就跟洗澡一樣，去日本、歐洲很乾，不太會不舒服但台灣就是比較濕熱，所以房子很容易就看起來舊舊的、髒髒的」。