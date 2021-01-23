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超狂大媽「做2個月保姆」竟變東家老闆！　律師一看：快報警

▲▼ 保姆變老闆。（圖／看看新聞）

▲張姓女子是徐家的保姆。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

「保姆變老闆」這一離奇事近日發生在浙江杭州。54歲的張姓婦人找了一個東家，不料才做了2個月，竟變成對方公司的法人代表。對此東家的說法卻出人意料，律師則建議快報警。

▲▼ 保姆變老闆。（圖／看看新聞）

▲薪資為一個月3.5萬元。（圖／看看新聞）

綜合陸媒報導，張女去年11月14日通過杭州傻大姐家政公司，來到杭州一位徐姓女子家做保姆，當時得知徐家在台州有間公司，雙方約定每個月薪資是8000元（人民幣，約新台幣3.5萬元），試用期為1個星期。然而2個月過去了，徐家一直沒有付薪水。

徐女1月10日晚把張保姆身份證要去，說第二天幫她到台州去辦薪資卡，還交代銀行打電話問她什麼，都說「是的是的」。很快銀行工作人員聯繫張保姆，她也按照東家囑託所有問題都回答是，之後東家給她發來2份授權書，讓她簽字。

▲▼ 保姆變老闆。（圖／看看新聞）

▲相關資料。（圖／看看新聞）

張保姆說，當時她簽字時沒注意，後來回想起來怎麼在法人代表這一欄簽字，才感覺不對，隨後她將此事告訴了家人。家人在網上搜索後發現，張女竟成為了徐女公司的法人代表！

▲▼ 保姆變老闆。（圖／看看新聞）

▲張女簽字。（圖／看看新聞）

相關資料顯示，張女所說的這家瑪斯醫療器械台州有限公司，在2020年11月18日變更了法人代表，從一個叫唐某某的人變成了張女。不過在今年1月12日，張女又變成了公司監事，而東家徐女則是這家公司最早的法定代表人。

張女回憶，去年11月17日自己確實被東家帶去過台州，當時有個年輕男生拿了2張單子叫她簽字，她也沒看也沒問就簽了。現在她要求東家付給她2個月的薪資，並註銷她的監事職位。

▲▼ 保姆變老闆。（圖／看看新聞）

▲東家說法大反轉。（圖／看看新聞）

針對此事，徐女卻態度180度大轉變，說「這個人是詐騙犯，我會告她的」、「她不是我們家保姆，我和她沒有勞務關係」。

對於張女是如何變成了公司的法人代表，徐女解釋稱，「她有2個兒子，希望這2個兒子可以跟我學做生意，我說那也行，但是公司轉給他們，他們付不出轉讓費，就是她會給我3年接送孩子。」

徐女的說法出人意料，稱是張保姆主動想要她的公司，承諾幫她帶3年孩子，在這種情況下，她把公司轉讓給了對方。不過張女不承認這一說法。

目前雙方的說法截然對立。徐女表示，張女成為公司法人代表，完全是她個人願意，不存在任何欺騙。這起事件越發蹊蹺，律師建議張女做3件事情，首先雙方存在勞務關係，建議通過法律途徑拿回自己的薪資；針對可能存在的風險，盡快向市場監管部門申請，撤銷自己的工商登記行為；如果張女覺得遭遇欺詐，可以報警。

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