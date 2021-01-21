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台中3歲童遭「掃把虐打」見媽崩潰哭　老闆嗆：來告我啊！家屬怒了

▲▼事發燒烤店。（圖／翻攝自臉書）

▲燒烤店老闆被控虐童，警局嗆阿嬤：來告我啊！（圖／翻攝自臉書）

記者許力方／綜合報導

台中一名單親媽媽官姓女子是燒烤店股東兼店長，18日因店務繁忙，把3歲的兒子交給朋友也是陳姓老闆代為管教，小孩卻慘遭虐打，引發關注，網友氣得喊肉搜，警方、社會局也介入，依違反兒少法開罰，最高可處60萬元罰鍰，並公布姓名。親友21日又發文曝光男童全身傷痕照，痛批動手的陳男竟敢問「這樣算虐童嗎」甚至在警局嗆聲「我打的來告我啊！」

親友18日透過臉書發文，曝光3歲男童遭虐打的屁股瘀青照，指控燒烤店老闆代管小孩，卻痛下狠手施虐，讓他們看得心疼，網友更氣炸了直喊肉搜，經社會局、警方介入調查，初步發現官姓媽媽因兒子不斷碰觸燒烤器具，多次口頭警告無效，才會請老闆幫忙，驗傷確認其屁股、後背、左大腿都有多處瘀傷，社工評估母親能力有限，因此聯繫外公外婆到場，由2人接回去照顧。

▼3歲童遭「掃把虐打」忍住不敢掉淚，見媽崩潰哭。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台中3歲童遭「掃把虐打」見媽崩潰哭　老闆嗆：來告我啊！家屬怒了。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台中3歲童遭「掃把虐打」見媽崩潰哭　老闆嗆：來告我啊！家屬怒了。（圖／翻攝爆料公社）

看不下去的親友指控，官姓媽媽薪水領不到2萬元，平時店內損失也算在她身上，現在疑似擔心丟了工作，所以孩子遭虐也不敢聲張，就連到警局，弟弟也不敢說是被掃把打的，只說是「愛心小手」打的，陳男當時囂張對阿嬤嗆聲「我打的，有種告我啊！」從頭到尾沒有道歉，甚至叫弟弟跟媽媽道歉。

親友21日再度曝光男童全身傷勢照，痛批動手的陳男事後還打電話問「這樣算虐童嗎？」一開始弟弟被打一滴眼淚都不敢掉，直到看到媽媽、大家才崩潰痛哭，讓家屬不滿，決定提告「我相信法官會給這母子一個公道。」

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