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川普卸任後首度發聲！親曝「即將復出」　彈劾案3天後交付參院

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普離開白宮後首次發聲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普卸任後於22日首度發聲，向媒體暗示他即將以某種形式復出，但並未透露更多細節。此外，眾議院將於25日向參院提交川普的彈劾案，最後若投票通過，川普很可能被禁止再度擔任美國總統。

根據《紐約郵報》報導，剛卸任不滿一周的川普抵達佛州後，22日前往西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club）打球與用餐，當時他向《華盛頓觀察家報》的記者暗示未來即將復出，「我們會做點什麼，只是時機還沒到。」

報導指出，拜登上任之後，川普幾乎是一直保持沉默的，尤其在經過了川普支持者引起的國會騷亂之後，先前愛用的社群交流平台推特（Twitter）已經將川普的帳號永久性停權。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於22日稱，將於下周一（25日）向參議院遞交彈劾案文件，啟動針對川普的第2次彈劾。

據報導，原本川普可以在2024年再次參選，以尋求他的第2個總統任期，但如果這次彈劾案中有17名以上的參議員投票予以定罪，川普很可能會被禁止再次擔任美國總統。此前，有消息指出，川普正考慮創組一個名為愛國者黨（Patriot party）的新政黨。

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