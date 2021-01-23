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「禮讓行人」遭追撞！他求對方作證被秒拒　猛翻白眼：太心寒了

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲原PO禮讓行人被後車撞，請對方幫忙作證被秒拒絕。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前開車行經一處路口時，碰到有行人準備通過斑馬線，他就減速禮讓行人先通過，不料下一秒後車就直接撞上他的屁股，原本想請行人幫忙作證，證明他不是「無故停在車道」，不料行人竟然一口拒絕，讓他覺得相當受傷。

原PO在爆怨公社表示，他日前開車行經一處沒有燈號的路口，看見一名行人準備走斑馬線過馬路，當時他立刻減速禮讓了，不料後面的車子卻突然撞了上來，讓他相當無奈。他車禍後下車檢查車損，後來本想請行人幫忙作證，不料對方卻秒回「不好吧」，就快步離開。

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原PO指稱，他雖然有安裝行車紀錄器，但現場能保留多少證據，就盡量保留多少證據，才會想請行人作證「我是為了禮讓而停，非無故停止在車道」，沒想到對方會直接拒絕，「要不是你，我會被撞嗎，我又沒有要跟你討責任，只是要你幫忙作證而已，幹嘛怕，一整個白眼。」

文章分享後引發網友熱議，有人說「後面撞你就全責啊，你只要主張路口禮讓行人，你就贏了」、「行經斑馬線，本就該減速或準備停止，所以你並非無故停車」、「我還以為禮讓行人是常識」、「行經無號誌路口，本該減速或是停止後行駛，且又有班馬線，你停止是正確的，主因會是後車。」

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