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愛馬仕皮夾飯店失蹤！網紅PO文遭罵「公審房務員」　弟弟爆料細節

▲▼台南晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南晶英酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網紅日前疑似因為「公審菜鳥房務員」遭網友撻伐，原來她17日入住台南晶英酒店，發現愛馬仕皮夾、化妝品等精品不翼而飛，後續在instagram抱怨事件，導致涉事的房務員嚇壞，消息曝光後引發熱議。對此，女網紅的弟弟解釋，他們根本沒有指控或公審誰偷東西，「只是東西遺失，報警處理應該很正常吧。」

從在IG指控精品遭竊，再傳出「公審菜鳥房務」消息，讓女網紅的弟弟決定出面，替姐姐澄清一些疑點，排除雙方各自的立場、討論不出答案的問題，她的姐姐入住飯店期間，有昂貴的精品遺失，而且身上、行李怎麼找都找不到，「請問報警有問題嗎？」

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弟弟指稱，房務下午3時許打掃房間時，他們確實都待在房間內，不過都在做各自的事情，「我不確定姐姐有沒有盯著看，這點有爭議不討論，而且整理的時間也不只5分鐘」，「整理完後，晚上7點左右發現東西不見，才趕緊飯店櫃檯幫忙尋找。」

所幸最後在內部區域找到關鍵的愛馬仕皮夾空盒，確定找不到皮夾本體及其他遺失物，直到當天晚間11時許，夜班經理及一位女性工作人員再次進房調查，從頭到尾將隨身包包、行李等等全部搜過一次，確認物品沒有遺忘在房間某個角落後、內容物不在他們這邊。

原PO強調，有新聞報導，他們請房務收走皮夾空盒，絕對是子虛烏有的消息，「退一萬步來說，假設收走的，真的是空盒，那麼請問東西呢」、「我們可是搜過身、搜過包、搜過行李的，確實不在我們三人身上」、「客觀的事實就是，東西買回來，空盒在飯店內部的回收處找到」、「這樣子報警報案，請問有錯嗎。」

他感嘆，畢竟東西真的在飯店房間不見，報警就是想找一個公道而已，現在還有非常多疑點要警方釐清，甚至姐姐的朋友也已經被列為嫌疑人，只希望最後東西能找回來。他最後也強調，他們並沒有咬定誰偷竊，也沒有公審誰或找記者報導，他們沒有這麼大的能量。

▲台南市警二分局南門派出所長陳士文說，當事人17日晚上6時許2度報案，指該批物品「失竊」，警方也依規定受理進行調查偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方表示，雙方目前均做完筆錄，由於偵查不公開、不能透露細節，後續已依竊盜罪函送地檢偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

事件發生在1月17日，女網紅與朋友入住晶英酒店，期間曾經房務人員進房打掃，不料後來卻發現愛馬仕皮夾、化妝品等價值5萬多元精品不翼而飛，她們馬上請飯店夜班經理、員工幫忙尋找，最後在飯店內部的回收桶找到一些比較不值錢的小贈品，還有愛馬仕皮夾的空盒，確認找不到遺失物後決定報警。

女網紅表示，夜班經理一開始說「誤丟」，但白天主管卻將此說法推翻、改稱「丟掉的都是空盒」，並強調自己起初並未咬定是誰偷了她的東西，「因為也可能像房務說的誤丟，然後誤丟之後被其他識貨的人再撿走，也是有可能，我只是要一個答案，沒有要針對誰、詆毀誰。」

對此，台南晶英酒店表示，當日房務人員應客人要求進到客房清掃、清除垃圾，過程中房客皆在現場，打掃停留時間約為5分鐘，房務員自房間離開至垃圾場全程皆有監視器畫面，飯店方面全力配合警方調查，包含出入紀錄與監視畫面等，此案已全面交由警方處理，在調查結果出爐前，本飯店保留一切法律權利。

另據《自由時報》報導，涉事的房務員後來得知，女網紅在instagram發文，加上他才剛出社會1年、也是第一次被告，當場被嚇哭，但飯店總經理李靖文表示要他別怕，若房務員沒做錯，就算他要自掏腰包，也要替員工請律師打官司維護清白。

台南市警二分局南門派出所長陳士文表示，當事人17日凌晨3時許報案，指稱皮夾和化妝品約5萬多元遺失，他們依規定受理進行調查偵辦，飯店把所有的監視畫面及房務員、房客等相關人員出入記錄都交給警方，目前雙方已經做完筆錄，由於偵查不公開不能透露細節，全案將依竊盜罪函送地檢偵辦。

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