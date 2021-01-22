繼雪糕、麵包...進口櫻桃驗出新冠病毒！該批貨物已流入無錫市面

▲櫻桃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，大陸江蘇無錫今（22）日發布通報，21日發現一份進口的櫻桃表面核酸檢測呈陽性反應，當局第一時間前往現場消毒。不過，該批次的一部分貨物，已流往無錫市內梁溪區、惠山區和濱湖區。

據《中新社》報導，無錫市梁溪區疾病預防控制中心22日發布的通報顯示，昨（21）日在對進口食品展開檢測時，發現一份生產於去年的12月18日的櫻桃表面，核酸檢測呈現陽性反應，而防疫指揮部第一時間趕到現場處理消毒。不過，該批次還是有部分貨物流入市面。

消息一曝光，梁溪區防疫指揮部依照相關流程，已經及時落實流行病學調查、核酸採樣、密切接觸者集中隔離、剩餘食品封存、環境全面消毒等措施；另在相關涉及地區共採集環境、物品、人員標本199份，檢測結果均為陰性。

事實上，天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本，日前被發現有3份檢測結果呈陽性，所幸流入市面的393盒涉疫雪糕已追回372盒，涉及的2122人核酸檢測均為陰性。

「雪糕」事件未平，北京又出現一食品廠男廁環境樣本檢測結果呈陽性，而由於該廠已出貨的268箱麵包半成品中，有2箱進入當地超市，因此官方立刻展開接觸人員調查，進行採樣工作，包括接觸人員咽拭子16份，麵包半成品及包裝表面樣品9份，採集環境樣品24份，目前結果均為陰性。

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