　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

繼雪糕、麵包...進口櫻桃驗出新冠病毒！該批貨物已流入無錫市面

▲櫻桃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲櫻桃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，大陸江蘇無錫今（22）日發布通報，21日發現一份進口的櫻桃表面核酸檢測呈陽性反應，當局第一時間前往現場消毒。不過，該批次的一部分貨物，已流往無錫市內梁溪區、惠山區和濱湖區。

據《中新社》報導，無錫市梁溪區疾病預防控制中心22日發布的通報顯示，昨（21）日在對進口食品展開檢測時，發現一份生產於去年的12月18日的櫻桃表面，核酸檢測呈現陽性反應，而防疫指揮部第一時間趕到現場處理消毒。不過，該批次還是有部分貨物流入市面。

消息一曝光，梁溪區防疫指揮部依照相關流程，已經及時落實流行病學調查、核酸採樣、密切接觸者集中隔離、剩餘食品封存、環境全面消毒等措施；另在相關涉及地區共採集環境、物品、人員標本199份，檢測結果均為陰性。

事實上，天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本，日前被發現有3份檢測結果呈陽性，所幸流入市面的393盒涉疫雪糕已追回372盒，涉及的2122人核酸檢測均為陰性。

「雪糕」事件未平，北京又出現一食品廠男廁環境樣本檢測結果呈陽性，而由於該廠已出貨的268箱麵包半成品中，有2箱進入當地超市，因此官方立刻展開接觸人員調查，進行採樣工作，包括接觸人員咽拭子16份，麵包半成品及包裝表面樣品9份，採集環境樣品24份，目前結果均為陰性。

►一鍋一蓋不到500元

ET快訊
百萬YouTuber影片觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不
搶買「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產門口：要停售了
快訊／又有足球巨星染疫！皇馬主帥席丹確診
華晨宇女兒名字曝！報戶口私照外洩　單手抱嫩娃入懷笑了
世新大學聘王令麟擔任校務顧問　讓高等教育走在時代前端創三贏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狂徒校門砍人1死6傷！「挾持學生」對峙警1小時　遭狙擊手擊斃

繼雪糕、麵包...進口櫻桃驗出新冠病毒！該批貨物已流入無錫市面

陸委會批陸制裁行動　國台辦：臭味相投，會受歷史審判和嚴懲

貴族學校驚爆性侵！女學生幽會體育老師…母崩潰：40萬學費白花了

網易北京園區傳封樓！　一人「核酸陽性」全員工居家上班

取消！海基會「大陸台商春節聯誼活動」　第二年因疫喊卡

歐洲議會籲歐盟「制裁林鄭月娥」　北京：別當人權教師

美議員批陸制裁蓬佩奧　陸：只許自己打壓「不許別人正當防衛」

收賄千萬助非法採礦！　「草原變黑坑」陸官員懺悔：我闖了天禍

拜登上任　藍營智庫：美中若降溫是兩岸和解契機

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

狂徒校門砍人1死6傷！「挾持學生」對峙警1小時　遭狙擊手擊斃

繼雪糕、麵包...進口櫻桃驗出新冠病毒！該批貨物已流入無錫市面

陸委會批陸制裁行動　國台辦：臭味相投，會受歷史審判和嚴懲

貴族學校驚爆性侵！女學生幽會體育老師…母崩潰：40萬學費白花了

網易北京園區傳封樓！　一人「核酸陽性」全員工居家上班

取消！海基會「大陸台商春節聯誼活動」　第二年因疫喊卡

歐洲議會籲歐盟「制裁林鄭月娥」　北京：別當人權教師

美議員批陸制裁蓬佩奧　陸：只許自己打壓「不許別人正當防衛」

收賄千萬助非法採礦！　「草原變黑坑」陸官員懺悔：我闖了天禍

拜登上任　藍營智庫：美中若降溫是兩岸和解契機

貓皇用膳中…水獺「偷吃還裝傻」　一伸手收秒抬頭：挖謀垮丟

預防接觸感染！　壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」

大咖回歸台劇！《她們創業的那些鳥事》5大看點追劇了

皇馬主席席丹確診新冠肺炎！　西媒：曾兩度檢測陰性

剛出道「打趴一票女星」當劉德華女主角！她竄紅有內幕

狂徒校門砍人1死6傷！「挾持學生」對峙警1小時　遭狙擊手擊斃

繼雪糕、麵包...進口櫻桃驗出新冠病毒！該批貨物已流入無錫市面

搶買「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產門口：要停售了！

快訊／又有足球巨星染疫！皇馬主帥席丹確診

桃園防疫醫院聯防會議　鄭文燦：桃園是防疫第一線、我桃園我驕傲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

保全中5000萬秒離職　電動機車、薪水都不要了！

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

男剪3次頭髮花50萬！幫女理髮師衝業績後悔了

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

直播主患病後餓死家中！卑微許願：想吃草莓

貴族學校驚爆性侵！女學生幽會體育老師

鄭爽再被陸視協轟：超越道德底線　全面封殺

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

醫生拒打點滴！　男怒捅他9歲兒子「50多刀」

13歲女遭狼師性侵…媽跪地痛哭！　學校：自願約會

更多熱門

相關新聞

新冠檢驗費　醫檢師千元補貼呢？

新冠檢驗費　醫檢師千元補貼呢？

近日有相關報導指出，台灣自費檢測費用收7000元是否合適，也在網路上激起醫檢師們的討論。筆者近日受訪強調公費檢測之補助應該要落實，給予實施檢測以及因檢測產生之人力調動下，受影響的醫檢師。可惜的是，當初受訪僅被詢問到核酸檢測試劑價錢，未提及不同檢測方法的價錢差異，產生不必要的紛爭

各交通場站　防疫措施一次看

各交通場站　防疫措施一次看

網易北京園區　一員工核酸陽性

網易北京園區　一員工核酸陽性

自責無症狀害友染疫！她隔離期自殺「以死謝罪」

自責無症狀害友染疫！她隔離期自殺「以死謝罪」

大陸台商春節聯誼取消　第二年停擺

大陸台商春節聯誼取消　第二年停擺

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19無錫櫻桃世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面