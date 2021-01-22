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夫妻泡湯24萬婚鑽留湯屋...警揪下一組客人尋回　她喜極而泣

記者郭世賢／新北報導

來自台北的林小姐與丈夫日前於金山區泡溫泉後離開，不慎將24萬元的結婚鑽戒，以及3枚金戒指遺留湯屋內，開車離去才發現戒指不見了，返回湯屋卻已找不到，趕緊向警方報警求助，警方查出被下一組客人游女取走，尋回鑽戒，並將游女依侵占罪嫌送辦。

▲夫妻萬里泡湯24萬結婚鑽戒遺留湯屋 被下一組女客人拿走...金山警尋回法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲一對台北夫妻赴萬里泡湯，24萬結婚鑽戒不慎遺留湯屋，竟被下一組女客人拿走，金山警偵辦尋回。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市金山警分局大鵬派出所員警梁智翔於15日接獲報案，一名來自台北的林小姐與其丈夫於金山區泡溫泉時，不慎將1枚鑽戒及3枚金戒指遺失在湯屋內，其中結婚鑽戒價值高達24萬元，警方接獲報案後，積極調閱監視器，發現被下一組泡湯的游姓女客人拾獲，游女一時財迷心竅想據為所有，將其中2枚金戒指及自己所有的金項鍊拿至桃園某處銀樓更換金飾。

▲夫妻萬里泡湯24萬結婚鑽戒遺留湯屋 被下一組女客人拿走...金山警尋回法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲夫妻火速趕回溫泉會館詢問店家，24萬結婚鑽戒及3枚金戒指不慎遺留湯屋。

大鵬派出所17日通知游女到案說明，經曉以大義後，游女慚愧不已交還剩餘之物品，警方隨後通知失主領回，林女不禁喜極而泣，遺失戒指這兩天，讓她心神不寧，幸好警方效率極高為其尋回失物。游女因拿至桃園某處銀樓更換其他金飾，店家已把原有金戒指融掉，所以游女以賠償3萬元代價與失主和解，警方另將游女依侵占遺失物罪嫌送辦。

金山警分局長趙家輝呼籲，出外觀光應注意隨身貴重物品，也切勿因一時貪心，而擅自將他人物品占為己有，應發揮拾金不昧及同理心送交警方處理。

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