金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

記者郭世賢／新北報導

新北市金山高級中學今年寒假第一個全英語育樂營隊（拓客任務），21日在國中部英語情境教室熱鬧登場，課程活動多元活潑，包括「創意桌遊設計」、「彩虹水果串串樂」及「營養穀物增健康」；由金山高中外籍英語教師Christine老師與英語領域教師方淑貞老師全程協同授課，藉由分組教學引導學生進行深具美感教育的創意課程活動，讓為期1天的全英語育樂營隊充滿創意與歡笑。

▲金山高中最搶手寒假「全英語育樂營隊」，讓學生提升國際化教學課程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山高中校長賴來展指出，響應新北市政府教育局推廣國際教育及雙語教學，學校在寒假期間開辦全英語育樂營隊活動，藉由專業的中外師合作，設計創意且在地化的課程內容，營造優良的英語學習環境，藉此提升偏鄉學生的學習興趣及能力。

賴來展表示，金山高中因地處偏鄉學習落差明顯，為了強化學校的國際教育，自2015年度起申請教育局外師聘僱計畫，將外師國際與多元教學帶入學校課程，透過中外師英語的全英語浸潤式協同教學課程，設計出生活化且豐富多元的英語學習體驗課程，讓學生體驗生動活潑的英語學習活動，並透過外師設計的課程遊戲，引起學生的英語學習的興趣，讓每一個學子在課堂上能快樂學英語。

▲讓來自不同學校的孩子在課程活動中，相互交流英語學習或生活經驗。

賴來展說，今年參加對象為國中七、八年級、高中一、二年級學生，並提供金山區、萬里區、三芝區等鄰近學習區學生報名，讓來自不同學校的孩子在課程活動中，相互交流英語學習或生活經驗，拓展每一位孩子的視野和想法。

本次活動在教務處與英語領域團隊共同合作之下圓滿落幕，盡管報名人數相當踴躍，但為因應防疫人數限制，難免有遺珠之憾。賴來展說，學校未來也會持續在寒暑假期間舉行全英語育樂營隊，很歡迎鄰近共同學習區的學校的學生一起歡聚在金山高中。

▲金山高中歡迎鄰近共同學習區的學校學生一起歡聚在金山高中。金山高中賴來展（左）、金山高中外籍英語教師Christine老師（右）。

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