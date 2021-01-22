　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

記者郭世賢／新北報導

新北市金山高級中學今年寒假第一個全英語育樂營隊（拓客任務），21日在國中部英語情境教室熱鬧登場，課程活動多元活潑，包括「創意桌遊設計」、「彩虹水果串串樂」及「營養穀物增健康」；由金山高中外籍英語教師Christine老師與英語領域教師方淑貞老師全程協同授課，藉由分組教學引導學生進行深具美感教育的創意課程活動，讓為期1天的全英語育樂營隊充滿創意與歡笑。

▲新北最搶手寒假「全英語育樂營隊」 金山高中國際化教學創意課程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山高中最搶手寒假「全英語育樂營隊」，讓學生提升國際化教學課程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲新北最搶手寒假「全英語育樂營隊」 金山高中國際化教學創意課程。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山高中校長賴來展指出，響應新北市政府教育局推廣國際教育及雙語教學，學校在寒假期間開辦全英語育樂營隊活動，藉由專業的中外師合作，設計創意且在地化的課程內容，營造優良的英語學習環境，藉此提升偏鄉學生的學習興趣及能力。

賴來展表示，金山高中因地處偏鄉學習落差明顯，為了強化學校的國際教育，自2015年度起申請教育局外師聘僱計畫，將外師國際與多元教學帶入學校課程，透過中外師英語的全英語浸潤式協同教學課程，設計出生活化且豐富多元的英語學習體驗課程，讓學生體驗生動活潑的英語學習活動，並透過外師設計的課程遊戲，引起學生的英語學習的興趣，讓每一個學子在課堂上能快樂學英語。

▲新北最搶手寒假「全英語育樂營隊」 金山高中國際化教學創意課程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲讓來自不同學校的孩子在課程活動中，相互交流英語學習或生活經驗。

賴來展說，今年參加對象為國中七、八年級、高中一、二年級學生，並提供金山區、萬里區、三芝區等鄰近學習區學生報名，讓來自不同學校的孩子在課程活動中，相互交流英語學習或生活經驗，拓展每一位孩子的視野和想法。

本次活動在教務處與英語領域團隊共同合作之下圓滿落幕，盡管報名人數相當踴躍，但為因應防疫人數限制，難免有遺珠之憾。賴來展說，學校未來也會持續在寒暑假期間舉行全英語育樂營隊，很歡迎鄰近共同學習區的學校的學生一起歡聚在金山高中。

▲新北最搶手寒假「全英語育樂營隊」 金山高中國際化教學創意課程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山高中歡迎鄰近共同學習區的學校學生一起歡聚在金山高中。金山高中賴來展（左）、金山高中外籍英語教師Christine老師（右）。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
快訊／染疫擴大！　指揮中心啟動「部桃專案」5大措施
首位院內病患染疫！被護理師傳染　陪同家人也確診
快訊／增2本土！染疫護理師案852照顧病患確診
LIVE／桃園疫調人員3人發燒　陳時中最新說明
台籍女星確診「2歲兒也染疫」　她崩潰：已經那麼小心了
唐吉訶德「熱銷草莓終於補貨」　一看居然漲價了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021年潮州春節假日市集停辦　攤商雖無奈但支持

雲林小小兵幼萌發芽　「我要當警察！」法制與交通向下紮根

嘉義城隍廟捐贈捐血車　搭配市府雲梯消防車提升救災效率

愛購消費季累積消費破億　台東加碼抽電動機車＋熱汽球自由飛

靜脈曲張微創治療新利器　下肢核磁共振全靜脈掃描

羅智強騎自行車縱行台灣衝公投　抵雲林「本週連署已18萬份」

九層塔大缺貨1公斤290元　訂單爆量湧入屏東萬丹...農民開紅盤

配合防疫與學測　富邦悍將24日嘉義春訓參觀取消

黑貴賓「離家出主」路邊發呆　暖警PO網重回主人懷抱

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

2021年潮州春節假日市集停辦　攤商雖無奈但支持

雲林小小兵幼萌發芽　「我要當警察！」法制與交通向下紮根

嘉義城隍廟捐贈捐血車　搭配市府雲梯消防車提升救災效率

愛購消費季累積消費破億　台東加碼抽電動機車＋熱汽球自由飛

靜脈曲張微創治療新利器　下肢核磁共振全靜脈掃描

羅智強騎自行車縱行台灣衝公投　抵雲林「本週連署已18萬份」

九層塔大缺貨1公斤290元　訂單爆量湧入屏東萬丹...農民開紅盤

配合防疫與學測　富邦悍將24日嘉義春訓參觀取消

黑貴賓「離家出主」路邊發呆　暖警PO網重回主人懷抱

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

米歇爾狂轟36分勝鵜鶘　爵士拉出一波7連勝暫居西區第二

部桃群聚570人需居家隔離　前10例接觸者採檢全數出爐！

力抗避桃令　蘇貞昌赴參與防疫會議：以桃園為榮...撐桃園守台灣

「暗黑版張景嵐」泳裝太緊…一轉正面超兇！　破尺度拍情慾片羞爆

快訊／染疫擴大！　指揮中心啟動「部桃專案」5大措施

痛失總統光環！多家銀行關閉川普帳戶　家族企業營收暴跌近40%

尾隨桃園妹到小巷...他下秒「掏出來搓」貼近喊：我一直硬起來

半月前就有症狀未就醫！20多歲男返台確診　持有登機前3日陰性報告

整支巧克力雪糕放進熱拿鐵中！「全家X哈根達斯」打造罪惡雪融拿鐵

馬大偉運彩解盤／塞爾提克@76人　挺莊買76人

地方熱門新聞

打工1男2女沒錢租屋　搬進涼亭當新家

部桃醫護訂不到餐　他霸氣送1500個便當

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

打流感疫苗癱3年賠150萬　家屬不服提訴願

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

華山基金會愛老人、愛團圓　

彰化1學測考生發燒逾38度　啟動防疫備用試場

台中不避桃反助桃　盧秀燕：齊心協力共度難關

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

一句「爸爸救命」險花65萬元　幸遇警阻詐

黑貴賓「離家出主」　暖警PO網重回主人懷抱

更多熱門

相關新聞

新北自費篩檢有望降價？　侯友宜下令衛生局與醫院協調

新北自費篩檢有望降價？　侯友宜下令衛生局與醫院協調

新冠肺炎自費採檢價格5000，快篩則到7000元，引發部分民眾反彈認為太貴。中央疫情指揮中心昨回應「地方政府有核定的權限」，將球丟給地方政府。對此，新北市長侯友宜22日表示，衛生局會與醫院協調，若能降低價格，讓民眾認為更合理，才能達到防疫無誤。

夫妻泡湯24萬婚鑽留湯屋...警揪下一組客人尋回

夫妻泡湯24萬婚鑽留湯屋...警揪下一組客人尋回

無照男失控撞外送員機車　再撞檳榔攤

無照男失控撞外送員機車　再撞檳榔攤

桃園買電動機車補助上看19000元

桃園買電動機車補助上看19000元

就我家巷子常跳電！71歲陸戰老兵爬6米高電桿抗議

就我家巷子常跳電！71歲陸戰老兵爬6米高電桿抗議

關鍵字：

新北金山高中英語創意

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

郭書瑤流產痛哭！

女每天好累　監視器發現震撼真相

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面