「避桃令」掀戰　國民黨：民進黨怎不問最早發的國防部？

▲衛生福利部桃園醫院撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染，累計已有2名醫師、4名護理師、1名外籍看護、3名護理師家屬染疫。繼國軍下令官兵禁止前往桃園後，澎湖、雲林及苗栗等藍營縣市也跟進發布「避桃令」，限制公務員到桃園出差。針對綠營抨擊藍營縣市發出「避桃令」，國民黨反問民進黨，「怎不見以同樣標準批評國防部？雙標的毛病一犯再犯！」

國民黨文傳會主委鄭照新表示，在桃園全力拼防疫的當下，減少非必要人員往桃園流動，也是減少桃園防疫的負擔，增加桃園人流，才是增加桃園防疫困擾，讓桃園早日有效控制疫情，不應該扯到歧視上面。

鄭照新說，如果綠營要憤怒，不去找最早發動的國防部，而推給仿效中央部會而跟進的藍營執政縣市，「那我也要說，冤有頭，債有主」，要說是藍營有藍綠之分，那就是政治操作了。

國民黨發言人陳偉杰則指出，民進黨刻意放大、抨擊澎湖等幾位縣長提醒民眾非必要勿進入桃園，說是「製造對立」，但國防部才剛發布避桃令，堅稱要超前部署，怎不見民進黨以同樣標準批評國防部？雙標的毛病一犯再犯，做賊喊捉賊就是最壞示範。

陳偉杰再次呼籲民進黨，勿把防疫當政治議題操弄，面對疫情可能捲土重來，中央地方應團結防疫，請把力氣花在防疫宣傳，勿再亂噴口水。