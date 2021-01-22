桃園男哭坐橋邊護欄腿懸空...情傷鬱悶　警突襲「抱緊處理」

▲邱男與女友吵架後深夜獨自坐在橋上哭泣。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名23歲邱姓男子因與女友吵架心情差，21日深夜獨自坐在橋邊護欄上哭泣，險些墜落情況危急，警方獲報後到場勸說，並趁邱男恍神時一擁而上將他抱下護欄，有驚無險將人救回。

▲▼員警兵分2路，一邊勸說一邊趁其不注意一擁而上自橋上抱下。（圖／大園警分局提供）

大園警分局大園派出所昨晚接獲報案，稱有一名男子坐在功學路的橋邊護欄上哭泣，警員魏銘彥、黃有畯、黃鉦傑、莊志盛等人獲報後立即前往查看，發現男子坐在護欄上雙腳懸空搖搖欲墜且不斷啜泣，員警立即上前關心，但男子卻要求警方不要靠近，甚至作勢往下跳。

▲邱男被救下後倒在地上哭泣不發一語。（圖／大園警分局提供）

員警擔心男子不慎掉落，遂由魏、黃2員與男子對話勸說化解心防，並由黃、莊2員在旁警戒觀察狀況伺機靠近，趁邱男轉身時立刻衝上前將他抱下護欄，所幸沒發生其他意外，結束一場虛驚。

男子被救下後倒在地上哭泣不發一語，員警見他情緒仍相當激動，於是將他帶返所保護管束。經員警不斷安撫勸說後，男子心情總算平復，並表示是因為與女友吵架心情鬱悶，又不知道找誰訴苦，才會獨自坐在橋邊哭泣。員警怕男子離開後會再想不開，便通知其親友前來接人，並請家人多加關心。男子離去前也感謝員警的熱心關懷。

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