川普認證重要政績！　拜登「秒簽命令」國防部停蓋美墨圍牆

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者劉亭／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）曾經高喊的重要政見之一「Build the wall！（蓋起圍牆）」，隨著他正式下台，也即將走入歷史。美國現任總統拜登（Joe Biden）20日就職後火速簽下17項行政措施，其中包含停止了美墨邊界圍牆的建設。

根據CNN報導，美國陸軍工兵部隊發言人布魯森(Raini W. Brunson)指出，根據總統拜登的行政命令，美國國防部會暫停美墨邊界圍牆建設，「我們正在遵照行政命令中提供的指示，進行暫停作業」。

布魯森透露，「美國陸軍工兵部隊將根據行政命令進行正確的行動，並會與國防部、美國國土安全部和海關和邊境保護局進行協調。」他也表示，美國陸軍工兵部隊會負責監督美墨邊界合約。

▲美墨邊界圍牆。（圖／路透）

在過去4年期間，數十億美元被投入建造美墨邊界圍牆，引起了許多環保人士和民主黨議員訴訟，但已建造了約455英里（約732公里）。川普在下任前幾天前，曾經到圍牆進行視察，聲稱這是他的重要成就之一。

但拜登顯然不認同，甫上任立即簽署公告，「根據我的政府政策，不得將更多的美國納稅人資金用於修建邊界牆」。

戰略與預算評估中心研究員夏普（Travis Sharp）指出，行政命令宣布後，在暫停工作期間，承包商必須追蹤延誤引起的任何額外費用，以便以後向政府申請補償費用。