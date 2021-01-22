　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

金牛旺旺來年菜10菜2湯下殺2388！金牌主廚監製　澎派好滋味

▲▼金牛旺旺來豪華12道年菜組。（圖／愛上新鮮提供）

▲愛上新鮮金牛旺旺來豪華12道年菜組預購優惠價只要2388元，點我購買。（圖／資料照、愛上新鮮提供）

記者王佩翊／台北報導

距離農曆新年只剩不到1個月，今年受到疫情影響，許多民眾選擇在家吃團圓飯，而預購年菜不但能讓消費者吃得省心，更可以在這個防疫關鍵期吃得安心！愛上新鮮推出「愛上新鮮金牛旺旺來豪華12道年菜組」，由金牌主廚監製，內含佛跳牆、紅燒國宴魚、滷蹄膀、烏骨雞湯等10菜2湯，只要簡單加熱，便可輕鬆端上桌。購物網站「Her和她」推出原價2888元、預購價2388元的超殺優惠，今年過年一起孝順媽媽吧！

▲▼金牛旺旺來豪華12道年菜組。（圖／愛上新鮮提供）

▲▼金牛旺旺來豪華12道年菜組。（圖／愛上新鮮提供）

▲▼金牛旺旺來豪華12道年菜組。（圖／愛上新鮮提供）

▲愛上新鮮金牛旺旺來豪華年菜組共10菜2湯，點我購買。（圖／愛上新鮮提供）

愛上新鮮金牛旺旺來豪華12道年菜組由極品上湯佛跳牆、福州芋泥竹筒米糕、富貴紅燒國宴魚、陳紹冰醉蝦、筍絲大蹄膀、煙燻黃金窯烤雞、紹興梅干東坡肉、芙蓉海鮮羹、蹄筋煲、蒜頭養生烏骨雞湯、金銀財寶釀甜湯、螯蝦沙拉等12道料理組成，適合10至12人圍爐聚餐。年夜飯再也不用忙得天翻地覆，只要線上輕鬆下單，享用前簡單覆熱，就可以輕鬆重現經典美味。

由金牌主廚監製的金牛旺旺來豪華12道年菜組瘋狂熱銷，吃過都說讚，保證不踩雷。吃完極品上湯佛跳牆讓你「盆滿缽滿」，牛年賺大錢；蒜頭養生烏骨雞湯讓你吃雞「起家」，全家團圓；吃完富貴紅燒國宴魚「年年有餘」，豐收富裕；筍絲大蹄膀讓你「手到財來」。

▲▼愛上新鮮金牛如意 澎派8道年菜組。（圖／愛上新鮮提供）

▲共有3個到貨區間可供選擇。（圖／愛上新鮮提供）

購物平台「Her和她」推出金牛旺旺來豪華12道年菜組，原價2888元，預購優惠價只要2388元，提早下訂更可選擇1/20（三）～1/26（二）、1/27（三）～ 2/2 （二）、2/3（三）～2/9（二） 等3個到貨區間，線上就可以訂購超豪華的圍爐佳餚，讓婆婆媽媽一起輕鬆過好年！

ET快訊
學測第一科考完了！　英文題目、答案看這邊
桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚　她羞喊：第一次被弄噴水
部桃10醫護確診為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵
你有幾公分？陰莖長度全球排名　醫讚：台灣沒有比較短

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

揪甘心！小7桃醫門市疫情中送暖　免費請醫護人員喝咖啡

唐吉訶德加強防疫照樣擠爆！無手環直接進場　「人數控管」模糊

金牛旺旺來年菜10菜2湯下殺2388！金牌主廚監製　澎派好滋味

鉅陞建設兌現客戶承諾口碑爆棚　居住者憧憬「有感時代」來臨

美式賣場開賣皇家認證洗碗精！CP值太驚人　網友暴動求代購

迎農曆新年！愛買推應景「青花瓷口罩」　每間門市只有30盒

埋線拉提全國大獎認證神手醫師　揭密「逆齡仙女」捷徑

寶雅即日推出數位支付「POYA PAY」 ，註冊成功有機會抽Dyson

牛年開運3招學起來！命理師帶你全聯掃貨　強運一整年

防疫回購潮！網搶買酒精、抗菌噴霧　業者：目前供給正常不用慌

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

揪甘心！小7桃醫門市疫情中送暖　免費請醫護人員喝咖啡

唐吉訶德加強防疫照樣擠爆！無手環直接進場　「人數控管」模糊

金牛旺旺來年菜10菜2湯下殺2388！金牌主廚監製　澎派好滋味

鉅陞建設兌現客戶承諾口碑爆棚　居住者憧憬「有感時代」來臨

美式賣場開賣皇家認證洗碗精！CP值太驚人　網友暴動求代購

迎農曆新年！愛買推應景「青花瓷口罩」　每間門市只有30盒

埋線拉提全國大獎認證神手醫師　揭密「逆齡仙女」捷徑

寶雅即日推出數位支付「POYA PAY」 ，註冊成功有機會抽Dyson

牛年開運3招學起來！命理師帶你全聯掃貨　強運一整年

防疫回購潮！網搶買酒精、抗菌噴霧　業者：目前供給正常不用慌

詹子晴怒罵另一半婚前「接送前女友」　老公：我覺得是小事

超兇女模砸840萬整型50次！　超狂成果出爐…她照鏡子：認不出來

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

選對瀏海款式瞬間顯瘦！寬窄與厚度要注意　空氣、八字適合不同臉型

獨／24歲妹開MARCH「睡撞」S63　達人曝修理費150萬...賠慘了

宜蘭民宿深夜喧嘩擾鄰...可罰5萬　違「三振條款」廢照！

高雄代銷業年終曝光！平均4~6個月　內勤領最多

尼安德塔人／部桃群聚染疫案教訓：狡猾病毒跑得快　防疫只能拼速度

iKON可望加入《KINGDOM》BTOB也受邀！主持人、播出日期率先公開

13歲女遭狼師性侵…媽跪地痛哭陳情！　學校：「自願約會」有感情

消費熱門新聞

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

明天搶吃！頂呱呱「1斤雞」回來了

全聯福袋曝光！222名獎項抽法看這

寶雅即日推出數位支付「POYA PAY」

埋線拉提全國大獎認證逆齡神手

美式賣場洗碗精CP驚人網友求代購

愛買開賣「青花瓷口罩」每店只有30盒

台北首間「全聯X無印良品」搶先看

小7福袋開箱！雙重抽358萬瑪莎拉蒂

廚界「扛霸紙」一張抵四張！?　《料理之王》參賽選手助攻法

確診者在摩斯上班　分店暫停營業

小7首家COLD STONE複合店開幕

超夯「斑馬紋口罩」萊爾富搶先賣

更多熱門

相關新聞

華山基金會愛老人、愛團圓　

華山基金會愛老人、愛團圓　

農曆春節將至，華山基金會發起「2021常年服務暨第18屆愛老人、愛團圓」公益計畫，幸福家不動產創辦人李應吉認同華山服務理念，連續3年號召全體員工響應春節年菜。

林可彤曝年菜飲食「不發胖3秘訣」

林可彤曝年菜飲食「不發胖3秘訣」

成本比佛跳牆還昂貴！　台菜專家叫屈：「菜尾湯」不簡單

成本比佛跳牆還昂貴！　台菜專家叫屈：「菜尾湯」不簡單

專家親傳聰明網購撇步

專家親傳聰明網購撇步

LE CREUSET春節新品吉祥時尚

LE CREUSET春節新品吉祥時尚

關鍵字：

年菜HerHer和她

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

郭書瑤流產痛哭！

女每天好累　監視器發現震撼真相

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孟耿如挺渾圓凸肚…網喊：恭喜　黃子佼說話了

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面