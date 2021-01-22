金牛旺旺來年菜10菜2湯下殺2388！金牌主廚監製　澎派好滋味

▲愛上新鮮金牛旺旺來豪華12道年菜組預購優惠價只要2388元，點我購買。（圖／資料照、愛上新鮮提供）

記者王佩翊／台北報導

距離農曆新年只剩不到1個月，今年受到疫情影響，許多民眾選擇在家吃團圓飯，而預購年菜不但能讓消費者吃得省心，更可以在這個防疫關鍵期吃得安心！愛上新鮮推出「愛上新鮮金牛旺旺來豪華12道年菜組」，由金牌主廚監製，內含佛跳牆、紅燒國宴魚、滷蹄膀、烏骨雞湯等10菜2湯，只要簡單加熱，便可輕鬆端上桌。購物網站「Her和她」推出原價2888元、預購價2388元的超殺優惠，今年過年一起孝順媽媽吧！

▲愛上新鮮金牛旺旺來豪華年菜組共10菜2湯，點我購買。（圖／愛上新鮮提供）

愛上新鮮金牛旺旺來豪華12道年菜組由極品上湯佛跳牆、福州芋泥竹筒米糕、富貴紅燒國宴魚、陳紹冰醉蝦、筍絲大蹄膀、煙燻黃金窯烤雞、紹興梅干東坡肉、芙蓉海鮮羹、蹄筋煲、蒜頭養生烏骨雞湯、金銀財寶釀甜湯、螯蝦沙拉等12道料理組成，適合10至12人圍爐聚餐。年夜飯再也不用忙得天翻地覆，只要線上輕鬆下單，享用前簡單覆熱，就可以輕鬆重現經典美味。

由金牌主廚監製的金牛旺旺來豪華12道年菜組瘋狂熱銷，吃過都說讚，保證不踩雷。吃完極品上湯佛跳牆讓你「盆滿缽滿」，牛年賺大錢；蒜頭養生烏骨雞湯讓你吃雞「起家」，全家團圓；吃完富貴紅燒國宴魚「年年有餘」，豐收富裕；筍絲大蹄膀讓你「手到財來」。

▲共有3個到貨區間可供選擇。（圖／愛上新鮮提供）

購物平台「Her和她」推出金牛旺旺來豪華12道年菜組，原價2888元，預購優惠價只要2388元，提早下訂更可選擇1/20（三）～1/26（二）、1/27（三）～ 2/2 （二）、2/3（三）～2/9（二） 等3個到貨區間，線上就可以訂購超豪華的圍爐佳餚，讓婆婆媽媽一起輕鬆過好年！