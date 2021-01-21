華山基金會愛老人、愛團圓　不動產業者連續3年號召員工響應春節年菜

▲華山基金會在東區東寧里活動中心，舉辦「幸福家不動產揪團做愛心、溫暖孤老除夕夜」活動，台南市長黃偉哲特別向長者提前賀節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，華山基金會發起「2021常年服務暨第18屆愛老人、愛團圓」公益計畫，幸福家不動產創辦人李應吉認同華山服務理念，連續3年號召全體員工響應春節年菜。

華山基金會於21日上午在東區東寧里活動中心，舉辦「幸福家不動產揪團做愛心、溫暖孤老除夕夜」活動，台南市長黃偉哲特別撥空蒞臨，和創辦人李應吉、來賓們與阿公阿嬤提前圍爐迎新春，現場氣氛溫馨和樂。

活動開場由小牛頓幼兒園小朋友帶來精彩表演揭開序幕，幸福家不動產更準備三年來和站長一起訪視與送年菜的服務影片，與現場來賓及員工分享。創辦人李應吉得知今年年菜因疫情關係，造成募款不易，更是大力號召員工一起認助年菜，共計募得430份，期盼每位長輩都得以拿到年菜好好過年。

黃偉哲市長肯定幸福家不動產得公益理念，偕同長輩一起將發糕回贈給創辦人李應吉，阿公阿嬤們亦昨天半夜就起床準備拿手好菜讓大家品嚐，一起圍爐感受年節氣氛。

幸福家創辦人李應吉表示，即使2020年因疫情緣故，房仲業景氣一片慘淡，仍會堅持回饋社會，這不僅僅是一份社會責任，更藉此拋磚引玉，期盼各界都能伸出援手，積小善成大善，讓在地孤獨老人都能得到善終關懷，把愛與幸福感傳出去，讓這個社會更美好。

華山基金會為照顧在地弱勢長輩，目前在台澎金馬成立約400個愛心天使站，服務近3萬名長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。現在正發起「愛老人 愛團圓」公益行動，大台南地區預計要募集2600份年菜，在年前送給區域內弱勢獨居長輩，距農曆過年剩不到四週，經費募集不到一半，尚缺4成，如同寒流般，冷冷淒淒，實在令人擔憂，盼各界更多愛心團體一同投入協助並支持響應，讓長輩能過個好年。

華山金會指出，籌募愛心年菜1份700元及常年服務經費（每月1250元、一年15000元），懇請發揮愛心挹注資源，讓長輩佳節不孤單。愛心專線： (06)250-0062 吳站長。

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