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LINE FRIENDS捐血車在台上路　捐血可獲LINE MUSIC 14天免費序號

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▲LINE 與台灣血液基金會共同打造 LINE FRIENDS 主題限定捐血車，左起LINE 台灣人資部資深總監呂亞樵、LINE 台灣產品設計負責人陳黃楷、台北捐血中心主任林敏昌、LINE 台灣董事總經理陳立人、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台灣血液基金會公關處長黎蕾、LINE FRIENDS 台灣連友團隊負責人李受珍、LINE 台灣服務企劃部負責人林慶達。（圖／LINE提供）

▲左起為LINE台灣人資部資深總監呂亞樵、LINE台灣產品設計負責人陳黃楷、台北捐血中心主任林敏昌、LINE台灣董事總經理陳立人、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台灣血液基金會公關處長黎蕾、LINE FRIENDS台灣連友團隊負責人李受珍、LINE台灣服務企劃部負責人林慶達。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（31）日攜手台灣血液基金會，打造全球首發的五台LINE FRIENDS主題限定捐血車，未來2年將在台北、新竹、台中、台南、高雄上路，並從即日起至8月31日止，捐血者在這五台捐血車上可以拿到期間限定的LINE MUSIC 14天免費體驗序號卡，還可透過「愛捐血」公益帳號找到捐血車。

根據台灣血液基金會所公布的最新統計，台灣24歲以下的捐血人次逐年下滑，從2010年的44萬人次降到2019年的29萬人次，10年之間減少34.95%，而且在2019年之中，24歲以下的捐血者平均捐血1.34次，低於全部捐血者平均的1.78次，顯示年輕族群相對較少重複捐血者。

▲LINE 與台灣血液基金會共同打造 LINE FRIENDS 主題限定捐血車，左起LINE 台灣人資部資深總監呂亞樵、LINE 台灣產品設計負責人陳黃楷、台北捐血中心主任林敏昌、LINE 台灣董事總經理陳立人、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台灣血液基金會公關處長黎蕾、LINE FRIENDS 台灣連友團隊負責人李受珍、LINE 台灣服務企劃部負責人林慶達。（圖／LINE提供）

▲LINE台灣董事總經理陳立人（左一）號召同仁捐血。（圖／LINE提供）

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，為提升年輕世代的捐血意識，LINE與台灣血液基金會合作打造LINE FRIENDS主題限定捐血車，鼓勵年輕世代積極參與捐血，進而養成定期捐血的習慣，讓年輕世代的新血成為台灣醫療用血的支柱。

魏昇堂表示，這次與LINE合作將藉由親切可愛的熊大、兔兔、莎莉等LINE FRIENDS角色吸引年輕人來進行捐血，且均有完備的防疫措施，包括要求捐血者在進入捐血作業場所前量測體溫、捐血前後使用乾洗手確實做好手部消毒、詢問國外旅遊史、接觸史等、自國外返國者至少暫緩捐血28天外。

LINE台灣員工平均年齡只有34歲，LINE台灣董事總經理陳立人今日號召同仁到懷恩堂前的LINE FRIENDS主題限定捐血車挽袖捐血，並宣布給予同仁每年兩天的「有薪志工假」，鼓勵同仁用行動關懷社會，藉由擔任志工，親身體驗社會各角落需要關注的議題和公益團體。

▲LINE 與台灣血液基金會共同打造 LINE FRIENDS 主題限定捐血車，左起LINE 台灣人資部資深總監呂亞樵、LINE 台灣產品設計負責人陳黃楷、台北捐血中心主任林敏昌、LINE 台灣董事總經理陳立人、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台灣血液基金會公關處長黎蕾、LINE FRIENDS 台灣連友團隊負責人李受珍、LINE 台灣服務企劃部負責人林慶達。（圖／LINE提供）

▲透過LINE「愛捐血」公益帳號，點選下方圖文選單，可以查看捐血車位置。（圖／LINE提供）

陳立人表示，LINE自2015年與台灣血液基金會展開合作，並在2016年開設「愛捐血」公益帳號，可以即時觸及全國民眾的服務，為捐血者提供即時且兼具隱私保護的諮詢平台，迅速解決常見的捐血問題。

陳立人指出，「愛捐血」公益帳號客製化的功能，讓台灣血液基金會可以即時在全台需要募血的地點，募得需要的血型，並為「愛捐血」公益帳號串接LINE SPOT，讓捐血者可以根據所在位置尋找就近的捐血車與捐血定點。

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