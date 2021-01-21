屁孩吃火鍋「乾炒牛肉」燒黑笑翻　女店員：付錢不代表能糟蹋人

▲奧客吃石頭火鍋惡作劇，不僅「乾炒牛肉」還拍照打卡。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

某知名石頭火鍋一名女店員近日發現，有客人用吃完的空鍋「炒牛肉」，還開心拍照打卡，導致鍋內留下滿滿焦垢，難以刷除，甚至可能整組報廢，讓她看完無奈表示「雖然你們有付錢，但不代表我們要被糟蹋！」

原PO在Dcard心情板發文表示，火鍋店不是熱炒店，要炒肉應該回家自己用炒鍋炒，否則她身為店員，看到客人這種行徑，真的是氣到快抓狂。照片可見，鍋子正中央擺著一塊半生不熟的牛肉片，但鍋內一滴湯都不剩，邊緣已有明顯焦垢。

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▲鍋底邊緣出現明顯焦垢。（圖／翻攝自Dcard）

原PO氣憤地說，她下班後在IG瀏覽有標記餐廳的限時動態，意外發現客人在店內惡作劇，讓她當場傻眼，「鍋子弄成這樣很難刷，拜託有點良心，雖然你們有付錢來吃飯，但不代表我們要被你們這樣糟蹋！」

許多網友看完紛紛留言，「這樣鍋子會壞吧」、「一般鍋底燒焦就很難洗了，還拿來炒肉」、「放寒假就一堆腦殘」、「我在火鍋店打工，看到這種都很氣，是不知道刷鍋子很累嗎」、「台灣蠻多沒公德心還自以為幽默的人」。

還有人分享類似經驗，「我之前上班遇到客人把湯煮干，然後在那裡烘手」、「有的人煮烏龍麵也是，整個黏鍋，攪拌很難嗎？」不過，也有網友不以為然，「可是...沒人說不行啊，你們有告示嗎」、「服務業就好好做，抱怨啥，怎麼不抱怨自己選這間？」引發論戰。

▼友人拍下惡作劇行徑，PO網笑說「太扯」。（圖／翻攝自Dcard、Instagram）