父女檔「穿雨衣戴護目鏡」回部桃拿藥　坦言「有點怕怕的」

▲衛福部立桃園醫院21日有對父女檔回診拿藥，但身穿雨衣與護目鏡引人注意，女子受訪時說，雖有防備但還是怕怕的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院傳出醫護人員確診等群聚事件，除院方已將確診病患與住院病患移出轉診，僅保留部分門診，21日有對父女檔返回醫院看診拿藥，但身穿雨衣與護目鏡匆匆走出門診大樓，父女檔受訪時透露，目前醫院感覺有點危險，但因為藥物特殊必須回院領取，雖然穿戴雨衣與護目鏡，但還是感覺怕怕的。

桃園市長鄭文燦受訪時表示，部桃這2天進行清空計畫，其中6、7、9、10樓層警戒區住院病患241人已轉院，院內僅提供內外科各維持1診看診，僅剩下約50人住院。

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21日上午，有民眾身穿輕便型黃色雨衣，戴護目鏡匆匆步出醫院，面對媒體詢問，這對父女檔停下腳步受訪時說，目前感覺桃醫有點危險，但爸爸回診拿的藥比較特殊，因健保問題只有桃醫才配有，因此必須回診拿藥。

女子還說，他們住在平鎮區，藥物有療程問題，桃醫前幾天通知他們可以回診拿藥，因為疫情關係，所以今天領了1個月連續處方藥物，本來爸爸前兩天出院時剛好爆發醫護群聚感染事件，她本身也在部桃看病，藥品是政府補助特殊藥，所以還是必須回來拿藥，但感覺有點怕怕的，醫院似乎少了很多人。

女子表示，院方把病患人數濃縮，非必要性掛號會被取消，輕症也可能被取消，目前僅較嚴重疾病會收到醫院發出的回診通知，其餘則可能被取消。

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