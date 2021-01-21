亂傳「居家隔離趴走、桃園封城」 桃市府：勿散布謠言以免觸法

▲桃園市新聞處長詹賀順21日指出，網路流傳「居家隔離趴趴走與桃園封城」等都是假訊息，呼籲市民勿轉傳以免觸法。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日網路與Line等通訊軟體流傳「居家隔離、自主健康管理人仍到處趴趴走，桃園就48個、桃園封城」等訊息，市府新聞處長詹賀舜21日出面澄清，這些資訊是不實數據與錯誤假訊息，籲請市民切勿轉傳錯誤訊息，以免觸法；另有部分縣市發布聲明「禁止員工前往桃園出差」，詹賀舜也強調，可以理解大家考量，希望大家給予桃園支持與鼓勵。

詹賀順指出，截至21日為止，桃園市共出現10個本土確診案例，不論是院內感染或社區感染皆有感染源脈絡可尋，市府均依據中央疫情指揮中心指示進行完備防疫措施，桃園市並無外傳所謂的「居家隔離趴趴走與封城計畫」，這些都是不實的錯誤訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹賀順強調，市長鄭文燦重申，除八大場所外，市府會將傳統市場納入強制佩戴口罩場所，且停止試吃試用並提高消毒頻率，市府衛生局也會進行公告，宣導期過後，民眾進入傳統市場未戴口罩，經勸告不聽者將可處以3000元至1萬5000元不等罰鍰。

此外，根據嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3百萬元以下罰金，民眾若接獲來源不明疫情訊息，應當查證詳細，切勿隨意轉傳以免觸法受罰。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►父女檔「穿雨衣戴護目鏡」回部桃拿藥 坦言「有點怕怕的」

►影／部桃警戒區4樓層已淨空 鄭文燦：確診患者已全數轉院

►抗疫作戰升級 鄭文燦「交通場站＋大賣場＋市場」加強消毒頻率