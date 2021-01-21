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亂傳「居家隔離趴走、桃園封城」 桃市府：勿散布謠言以免觸法

▲桃園市政府新聞處處長詹賀順21日指出，針對網路流傳「居家隔離趴趴走與桃園封城」等訊息都是假訊息，呼籲市民勿轉傳錯誤訊息以免觸法。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新聞處長詹賀順21日指出，網路流傳「居家隔離趴趴走與桃園封城」等都是假訊息，呼籲市民勿轉傳以免觸法。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日網路與Line等通訊軟體流傳「居家隔離、自主健康管理人仍到處趴趴走，桃園就48個、桃園封城」等訊息，市府新聞處長詹賀舜21日出面澄清，這些資訊是不實數據與錯誤假訊息，籲請市民切勿轉傳錯誤訊息，以免觸法；另有部分縣市發布聲明「禁止員工前往桃園出差」，詹賀舜也強調，可以理解大家考量，希望大家給予桃園支持與鼓勵。

詹賀順指出，截至21日為止，桃園市共出現10個本土確診案例，不論是院內感染或社區感染皆有感染源脈絡可尋，市府均依據中央疫情指揮中心指示進行完備防疫措施，桃園市並無外傳所謂的「居家隔離趴趴走與封城計畫」，這些都是不實的錯誤訊息。

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詹賀順強調，市長鄭文燦重申，除八大場所外，市府會將傳統市場納入強制佩戴口罩場所，且停止試吃試用並提高消毒頻率，市府衛生局也會進行公告，宣導期過後，民眾進入傳統市場未戴口罩，經勸告不聽者將可處以3000元至1萬5000元不等罰鍰。

此外，根據嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3百萬元以下罰金，民眾若接獲來源不明疫情訊息，應當查證詳細，切勿隨意轉傳以免觸法受罰。

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