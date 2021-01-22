部桃變異病毒「台灣疫情最危險一波」　台大醫憂社區藏輕症者

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院9天累計10名醫護及家屬染疫，甚至驗出國內首見的L452R病毒變異。此外，指揮中心初步觀察發現變異病毒的傳播力有變快的現象，台灣感染症學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民擔心病毒入侵社區，甚至認為這是台灣疫情最危險的一波，呼籲應該給第一線醫師「快篩工具」，才能迅速找出輕症病患，防堵疫情擴散。

▲黃立民。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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指揮中心21日證實，部桃群聚案的疫情源頭，來自案812美國境外移入個案，感染病毒和先前武漢爆發的第一波病毒完全不同，屬於「強勢病毒D614G」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，D614G變異株為歐美主流，而美國北加州大學發表發現其L452R位點變異，懷疑與加州當地疫情上升有關；目前部桃群聚案已有5人驗出L452R位點變異，初步觀察有傳播力變快的現象，但還需要進一步分析、驗證。

台灣感染症學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民坦言，擔心這波病毒會侵入社區，現階段台灣需要快篩工具，最好是第一線醫生可以很快上手、方便使用的，這樣才能迅速找出輕症患者，避免疫情擴散。

回首過去一年台灣的防疫成績，包含敦睦艦隊、鑽石公主號等事件，當時確診者在匡列前可能都有外出買東西，卻沒有發生群聚感染。這次的部桃群聚案是否能守住，黃立民認為，變異病毒傳染力更強，目前也無法確定到底有多少人遭到感染，所以不管是醫院還是社區，第一線人員一定要做好防疫工作，這也是台灣從疫情爆發至今最危險的一波。

▼▲化學兵20日前往部桃進行消毒作業。

而對於部桃群聚案檢測出的變異病毒，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，D614G的確被證實傳播性可能會改變、感染力強，但抗原性沒變，只是L452R變異還沒證實有影響感染性的部分。她提到，此次部桃的感染事件中，一隻病毒株就有兩個變異點，同樣都變異在與人類受體結合的地方。

不過，施信如也坦言，目前的狀況她會先當成是一個標的，因為這個病毒可以讓我們追蹤院內群聚的感染源，如果還有別的病毒被找到，那就要擔心了。

▼部桃日前已清空院內，僅存少量醫護人員在窗邊觀望。