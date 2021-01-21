工廠連續失竊電纜線　新化警以車追人緝獲竊嫌起贓

▲台南市新化分局偵辦化工廠電纜線失竊案，以車追人循線緝獲高姓犯嫌2人，起獲7.2公斤纜線贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上區一間化工廠於1月14及15兩日凌晨4時多，接連遭竊嫌侵入，電纜線失竊多條，為防止工廠電纜線再次遭竊，工廠老闆向新化分局派出所報案請求追查竊嫌，警方深入追查以車追人，循線緝獲高姓犯嫌2人，起獲7.2公斤纜線贓物。

新化分局警方表示，受理該案後，便積極調閱周邊監視器，但因該工廠所處較偏僻，監視器密度不如市區來得高，追查未果後，警方仍鍥而不捨至附近民宅內借調民間監視器，經交叉比對及分析多部車輛後，發現一輛黑色自小客車涉有重嫌，警方立即以車追人，通知43歲黃姓車主到案說明。

惟黃姓車主稱當日車輛係借給42歲高姓友人使用，警方再通知高姓友人到場，高嫌對侵入化工廠竊取電纜線坦承不諱，並稱是與黃嫌一同將電纜線持往回收場變賣7000元新台幣，兩人朋分花用，高嫌再帶著警方前往該回收場起出剩餘的7.2公斤電纜線，全案依竊盜罪嫌將黃嫌及高嫌2人函送偵辦。



新化警察分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近，宵小猖獗，提醒民眾勿將私人財產置於外人隨手可得之處，如私人財物有異狀，應立即向警方報案。

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