9天10確診暖流不間斷！「保時捷載100杯手搖」五股直送部桃

記者黃國霖、陳羿妏／桃園報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）爆發群聚感染，9天內已有10人確診。今（21日）仍有熱心民眾持續赴部桃送上物資給醫護人員加油打氣。另外，桃園市長鄭文燦也請軍方協助，出動陸軍六軍團33群化學兵、水霧消毒車，會同環保局沿街大消毒。

▲五股100杯手搖直送部桃。（圖／記者黃國霖攝）

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手搖業者稍早受訪指出，他們是台灣全省連鎖產業協會，透過15天的時間內，每天由不同業者前來響應，像是早餐、午餐、滷味、炸雞，所有民生物品都有，今天是從五股直接開車到桃園，準備100杯手搖飲料，盼能透過這份小小心意，讓醫護人員有心靈上的紓解。

▲業者開保時捷Panamera跑車載送飲料成另類亮點。（圖／記者黃國霖攝）

▲手搖飲料業者受訪。（圖／記者黃國霖攝）

另外，透過現場畫面可以看到，軍方的水霧消毒車沿街緩慢行駛，並噴灑消毒，而一旁的化學兵則全副武裝，走在水霧消毒車前方，邊走邊指引方向。

環保局表示，環保局防疫消毒大隊出動30人，主要負責桃園區龍山、龍壽、龍祥里等3個里；六軍團33化學兵群出動33名化學兵，主要負責八德區茄明、高城、高明與永豐里共計4個里，總計動員66名消毒隊員，預計今天內會完成消毒作業。

▲軍方灑水車沿街消毒。（圖／記者黃國霖攝）