張善政父親離世享壽96歲　哀痛喊：我好想念您！

▲張善政父親離世，享壽96歲。（圖／翻攝張善政臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

前行政院長張善政21日中午透過臉臉書表示，「我的父親，昨天下午往生了」，讓他覺得非常哀傷，希望爸爸在天上和媽媽快樂重聚。

張善政表示，爸爸的心臟，在從未見斷工作了96年2個月又20天後，決定要休息了。昨天早上，去加護病房探視，離去前照例告訴父親晚上會再來看他，他平時都會點點頭，閉上眼睛休息，「但昨天卻仍睜著眼睛繼續一直看著我」。

此舉讓張善政後來體會到，「他一定是知道這是這輩子最後一次看我了，所以想要多看幾眼。」雖然當時嘴巴雖說要離開，但雙腳卻不知何故不聽使喚，一直在床邊站著，讓他看到滿足。

張善政說，父親在北平的北洋大學唸完土木科畢業後，1948年來台灣，考上中國石油公司（今台灣中油），一直待到退休，轉戰民間營建工程產業，從事不少國家重要建設。當今的中山高速公路淡水河橋，就是他擔任總工程師所興建。雖然父親從沒要求他唸土木，但是不知何故，當年以土木系當成考大學的第一志願，而且順利錄取，這樣的巧合讓他覺得「算是父子連心吧？」

張善政感謝父親，讓他有一個小康家庭，從小不愁吃穿，當年習以為常，後來才知道以他當年公務員的微薄薪水，其實是靠晚上在外面兼差，才能讓家裡維持小康。他也透過臉書表達對爸爸的思念，「我好想念您！希望您在天上，和媽媽快樂重聚。」

▼張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

