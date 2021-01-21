拜登上台後兩岸關係　陸委會籲對岸「承擔應有責任」

▲拜登上任美國總統，美中台三角、兩岸關係迎來新局。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／台北報導

美國總統拜登在當地時間20日，正式宣誓就職，面對新時期的美中台、兩岸關係和政策立場，陸委會發言人邱垂正21日強調，政府致力於維持兩岸和平的政策立場，一貫而堅定，將堅定捍衛國家主權及民主自由。「我們也呼籲對岸對區域和平，要承擔應有的責任。」

展望未來，邱垂正表示，美中關係將維持長期競爭的結構態勢。他說，台海和平穩定，有利於印太區域繁榮、穩定，美國兩黨長期對台友好，台美是價值與區域安全利益之重要同盟，未來政府也會在過去所累積的堅實基礎上，持續深化密切、友好的夥伴關係。

▲陸委會副主委邱垂正1月21日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

至於大陸外交部凌晨宣布，制裁前美國國務卿蓬佩奧等官員，邱垂正強調，中華民國是主權國家，台灣與美國在內的國際社會友好互動，深化各領域、各層面的交流合作，是主權國家正當自然的對外作為。

因此，中共對美前官員實施制裁，並以負面言論對台批判，邱垂正說，這反映其對民主價值以及制度運作的缺乏認知，不了解台灣民意，不僅無助兩岸關係的發展，也只會徒增國際社會對中共的反感。

邱垂正說，政府積極與國際社會發展友好的關係，「我們也要在這邊再一次呼籲對岸，面對兩岸的現實，調整對台錯誤的政策，放棄矮化台灣及軍事外交的打壓、威嚇，如此才有助於促進兩岸人民的福祉與良性互動。」

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