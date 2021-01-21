銀行員「偷看存摺」還推銷！她不爽想客訴　內行揭矛盾點：沒辦法

▲行員會看客戶存摺已經不是稀奇的事。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

銀行員可以未經同意查看客戶的存摺內容嗎？一名女子表示，日前她到某銀行申請資料，順便複印存摺，結果行員拿給她時說了一句「不好意思，看了你的存摺內容有看到放款」，接著便開始推銷自家的利率更優惠，但她已經無心繼續聽，只想問行員可以擅自翻閱客人的存摺內容嗎？

原PO在PTT表示，她上個月有向另一家銀行申請放款，存摺有留下紀錄，這家銀行的行員幫她複印存摺資料時，竟然順手瀏覽了一下交易內容，隨後開始推銷各種方案，「說他們家的利率更好，還有另推其他投資標的」。

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▲一般人存摺被偷看都會不開心。（示意圖／資料照）



她認為，先不論她先前放款的用途為何，「他們可以這樣推銷嗎？」複印資料的過程中如果不小心看到情有可原，不要主動打擾客戶就好，但這位行員不僅看透她的存摺，還趁機推銷一波，「本來有點不高興想客訴，但好像又太小題大作？」

不少人都遇過相同狀況，雖然會覺得隱私權遭到侵犯，但其實很多行員基於「業績壓力」只能抓緊機會向客戶推銷，「會喔，看到你錢都放活存就會跟你推銷基金保險商品」、「沒辦法那是櫃員的工作，有開口就有成交機會，敏感度要拉到最高」、「櫃員向你推銷會被客訴，不推銷會被長官電，要選哪個呢」、「同一家銀行存太多錢還會有理專打來推銷」。