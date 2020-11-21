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聯合國戰地醫生需金援？台女誤信險匯1萬美金…行員機靈阻詐

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▲▼假交友真詐財，銀行行員與台北警聯手阻詐。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團利用網路「假交友真詐財」，銀行行員與台北警聯手阻詐。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、徐愷昕／台北報導

隨著科技發展，詐騙集團透過網際網路及金融自由的便利性，利用人性弱點，以各種話術並配合情境，民眾稍有不慎即造成荷包大失血。經北市警方統計2020年9至10月透過金融機構與商家行號通知警方到場成功攔阻詐騙計有75件，金額高達新臺幣3000萬元，其中又以中國信託商業銀行成功攔阻16件、攔阻金額228萬餘元，成效最為顯著。對此，台北市長柯文哲特地於本（11）月20日治安會報上，表揚攔阻詐騙有功的人員，頒發感謝狀及禮券以資鼓勵。

▲▼假交友真詐財，銀行行員與台北警聯手阻詐。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市長柯文哲於本（11）月20日利用治安會報時，表揚攔阻詐騙有功人員善舉。（圖／記者邱中岳翻攝）

防疫期間，台北市警察局長陳嘉昌指示所屬各單位，加強與金融機構及各大超商、店家、商號保持暢通聯繫，擴大宣導詐騙案件關懷提問，以保障市民財產安全，並對於協助攔阻有功的人員頒予優渥獎勵。經統計分析，北市2020年9至10月詐欺攔阻案類最高的前3名，分別為「猜猜我是誰」、「假冒機構（公務員）詐財」及「假交友（徵婚詐財）」，針對上述詐騙案類，警方除透過各種管道加強民眾防詐教戰守則宣導之外，並強力掃蕩詐欺集團及機房，目前經統計，北市警局1至10月查緝集團144件、1541人、查緝車手（收簿手）計有1562人，查緝能量暫居全國第一，績效裴然，另財損金額與去年同期相較亦大幅減少1億5千萬餘元，成效卓越。

治安會報20日的表揚案例中，一名徐姓女子於臉書認識一名自稱聯合國約聘醫生的美籍韓國人，雙方每天噓寒問暖、甜言蜜語成為男女朋友，某日男方請徐女匯款美金1萬元給他，聲稱在阿富汗戰地急需緊急避難費用，致徐女神情緊張前往士林區華南銀行辦理匯款，所幸經王姓行員發覺有異，立即啟動關懷提問通知警方到場，經警方告知此為常見之「假交友（徵婚）」詐財之手法，女子才驚覺受騙，取消匯款，再次展現警方與金融機構成功阻詐，確保民眾財產安全。

台北市政府警察局表示，網路交友如果談到金錢時，請民眾要特別提高警覺，避免成為詐欺集團的肥羊。另詐欺集團利用網路、社群軟體、求職平台或隨機發送手機簡訊，以假貸款、假求職或各種話術公開徵求租借帳戶可換現金等，要求被害人寄送個人帳戶（存摺、金融卡）進行審核方式要求寄（交）「人頭帳戶」或不法業者透過「辦門號換現金」或以「高價收購預付卡」，要求民眾提供個資申辦門號或提供預付卡後，隨即將門號或預付卡賣給詐欺集團，成為詐欺集團使用之「人頭電話」，藉此再次呼籲，民眾千萬不要隨意提供存褶、提款卡、網銀帳密、門號SIM卡及拍攝個人資料，以免成為詐欺集團的共犯，倘有詐欺疑問，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以確保自身財產安全。

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