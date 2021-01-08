假冒社福人員詐騙個資　苗栗8旬嬤險遭騙光積蓄

▲8旬老婦接獲詐騙集團電話，差點將積蓄全匯出去，所幸女兒驚覺有異，通報警方成功阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉1名林姓老婦，7日在家中接獲詐騙集團來電稱是社會福利處人員可以幫忙代辦相關社會殘疾福利金等給付，需要婦人提供存摺、印章及房屋地契等資料，林婦第一時間聽聞有補助可以支領，遂準備好相關資料欲交給詐騙集團，幸女兒發現狀況有異，遂打電話報案請警方前往母親家中協助處理。

苗栗分局表示，員警接獲通報後立即前往老婦家處理；老婦向警方表示，7日上午9時許，在家中接獲詐騙集團來電稱，老婦符合社會處福利金給付標準，可以幫忙代辦相關福利金給付，需要老婦準備存摺、印章等相關資料。老婦對於該通來電半信半疑，遂打電話告知女兒，女兒察覺有異，但是人在宜蘭只好打電話報案先請警方協助。

頭屋分駐所警員吳光文耐心向老婦解釋該通來電內容為詐騙集團常用伎倆，是典型的詐騙手法。員警為取信老婦遂請老婦帶至派出所查證，當詐騙集團再度來電時，員警告知老婦已經報警後，電話隨即被掛斷，老婦這才恍然大悟，了解該名自稱社會處員工的來電就是詐騙電話，感謝警方及時阻止。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞呼籲，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

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