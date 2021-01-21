下班就躲回房間！護理師憶SARS「戴紙口罩上班」　盼外界勿排擠





▲疫情當前，許多醫護人員站在第一線守護台灣。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染疫情不斷延燒，一名工作19年的護理師回憶，當年SARS爆發時，醫院的防護配備完全掛零，只能戴著老闆給的紙口罩上班，下班也不敢跟好友見面，只能躲在住家，「那時候下了班獨處時，真的覺得孤單寂寞」，如今歷史重演，希望大家可以多給醫護人員加油打氣，一起渡過這一波疫情。

該名護理師在臉書「爆廢1公社」發文，2002年畢業之後就進入護理界，在地區醫院服務，當年SARS所有醫護人員都繃緊神經，醫院完全沒有任何支援，只能戴著紙口罩上班，下班就趕緊回家，躲在房間內不敢跟親朋好友接觸，「僅剩幾位朋友常常電話聯絡，互相打氣、解解寂寞感」。

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▲原PO希望外界可以多點鼓勵，不要排擠醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

她回憶，當時看著新聞「看著新聞台大、和平、高長一家一家淪陷，直到和平封院，各院學長姐的確診、死亡，身邊的每位護理朋友情緒更是低落」，如今歷史重演，雖然自己不是在疫情第一線，但是看到很多好友都在負壓隔離病房奮鬥，希望大家可以友善對待醫護人員，不要排擠他們，互相打氣一起努力渡過難關。

貼文一出後，許多網友紛紛留言鼓勵，「謝謝你們如此重要的存在」、「謝謝您一直堅守醫護崗位， 每個人就是防疫的最小單位，大家提高警覺，自己嚴格做好防疫措施。個人防疫做得越好，就減少一分感染擴散的可能」、「防疫一半功勞都是因為有妳的堅持，謝謝妳無怨無悔的付出」。