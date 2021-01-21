廣德海鮮監視器還原「3小時無客人」！連4哀求：別把我們打入地獄

記者許力方／綜合報導

部立桃園醫院感染累計已達10人確診，擴大社區群聚，染疫護理師（案863）和丈夫（案864）、女兒（案865）的足跡更新，他們曾去摩斯漢堡、麥當勞、廣德海鮮餐廳、南門市場、福隆粩及一品金湯豆漿王，1/12丈夫在海鮮餐廳待5小時，但副店長出面公布監視器畫面喊冤，當天下午2點就休息，2點半之前就全部走人，中間有3小時時間成謎。

指揮中心20日公布家庭群聚案863、864、863疫調足跡，一家三口在過去7天內曾前往7處公共場所，女兒幾乎都在摩斯漢堡店工作，中途曾至麥當勞，夫妻則被形容是「美食家」，50多歲丈夫1/12約12:00-17:00待在廣德海鮮餐廳桃園大興店5小時，莊姓副店長出面表示，18日接收到衛生單位通知有「高危險者」曾到餐廳用餐，但並未明確說明是確診者，也沒事先通知，反倒在看新聞才知道就是確診者活動足跡之一，感覺「很錯愕」。

▲「消失3小時！」案864在餐廳待5小時，店家：2點就打烊了。（圖／記者宋良義攝）



▲店家公布監視器畫面！關店多次消毒、員工自主管理7天。（圖／記者林敬旻攝）



事實上，廣德海鮮餐廳平時營業時間為11:00-14:00，中間休息3小時，17:00-21:00才會再開店。副店長受訪時直呼「12號那天好像時間有點怪怪的」，因為公司2點就打烊了，客人也查過，中午用餐的是車行、退伍軍人、會計事務所等7桌，2點13點分店員就開始告知要休息，監視器畫面顯示大概2點20分就走光了。

副店長無奈地說，事發當天已有20桌訂位取消，後續80桌尾牙也接連取消，一桌5000元來算，估計取消了近百桌，不含人事成本，粗估此次損失至少50萬元。20日也在臉書粉絲團連4發文，公布消毒畫面，難過吐辛酸「電話響不停、訊息回不完」，年菜外帶或過年內用都可保留擇日用餐或改外帶、退訂「我們都一併接受」，很感動客人的關心，店裡的大家生龍活虎。

店家也還原當時，18日晚間接獲衛生所通知，有「疑似高風險患者於12日用餐」，要求當日上班的員工名單匡列，當下已經很緊張追問所方「已經過一個禮拜了耶！」隨後於隔天再度接到通知要求員工自主健康管理7天，並且環境消毒，20日才知道原來患者已經確診，雖然錯愕，但防疫人人有責，將會依照政府指示處理，哀求「別把我們打入地獄」！

▼店家連4發文公布消毒影片哀求：別把我們打入地獄！（圖／翻攝「廣德海鮮餐廳桃園店」臉書）

