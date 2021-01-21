今暖如春！明低壓預報逆轉「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

▲今(21)日西半部晴時多雲，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台天氣暖如春，日夜溫差高達15度。值得注意的是，原本認為會替全台帶來降雨、明天報到的鋒面低壓，因為改偏東，讓「24小時內預報逆轉」，降雨區只剩北部、東部以及恆春半島。不過週六下午起開始降溫，平地最低氣溫下探12度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今(21)日西半部晴時多雲，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。氣溫續升，白天暖如春，日夜溫差達15度左右，應注意衣著調整！白天起各地氣溫：北部15至28度，中部15至30度，南部15至30度，東部15至26度。

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▲今(21日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面仍有零散的雲層(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，回波大多在東半部海面上(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬，週五(22日)鋒面在台灣東側海面醞釀，受到其邊緣的影響，水氣增多，北部、東半部及恒春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增多。週六(23日)鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，下午起氣溫逐漸下降。

最新模式模擬，下週(24)日至週三(27日)受乾冷空氣影響，西半部轉為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；此波乾冷空氣顯然比前幾波「寒流」或「強烈大陸冷氣團」都弱許多，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」偏涼微冷，平地最低氣溫約可降至12度左右。下週二白天起至週三，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫漸升，日夜溫差大。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」20日也發文「低壓偏東北上，24小時內預報逆轉」，表示原本預計全台有雨的低壓系統，因為路徑改偏東外海北上，結果降雨區域只剩東台灣、北基桃、還有一點點的高雄屏東，

而且除了東部，雨勢都很有限。