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快訊／拜登就職典禮一半…中國外交部算帳宣布：將制裁蓬佩奧等人

記者董美琪／綜合報導

中國外交部於美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮進行之際，對外正式宣布將對將卸任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人實施制裁。

中國外交部表示「過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。」

▲▼國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

中國外交部指出，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括川普政府中的蓬佩奧、白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）、白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）、美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前白宮國安顧問波頓（John Bolton）、前白宮首席策略顧問班農（Steve Bannon）等。

中國外交部表示，「這些人及其家屬被禁止入境中國和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。」

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拜登中國外交部蓬佩奧

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